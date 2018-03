La minaccia dell'Isis in Italia non è mai stata così alta - dice Minniti : "Il quadro della minaccia di Isis rimane radicalmente immutato. Anzi, la caduta di Raqqa e Mosul, se da una parte fa venir meno l'elemento 'territoriale' del Califfato, dall'altro aumenta la pericolosità dell'altra componente, quella terroristica". Lo dice il ministro dell'Interno, Marco Minniti, intervistato da 'La Stampa', sottolineando come casi come quello dell'imam di Foggia ...

Minniti : “La minaccia della jihad mai così forte in Italia” : Il quadro che è venuto fuori dall’inchiesta sull’imam di Foggia «non ha eguali in Occidente». Gli investigatori italiani sono riusciti a penetrare un «cuore di tenebra» del terrorismo islamico, che aveva trasformato un centro culturale in una madrasa di Raqqa. Di questo parla il ministro Marco Minniti e di quello che lascerà in eredità al suo succe...

ONU : 2/5 dell'umanità minacciati dal degrado del suolo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Gabrielli al Papa - Isis "minaccia incombente". Preoccupa l'attenzione della propaganda jihadista su Italia e Vaticano : L'Isis costituisce per l'Italia, il Papa e il Vaticano una minaccia "incombente". Sono parole del capo della Polizia Franco Gabrielli, ricevuto dal Pontefice insieme agli agenti dell'Ispettorato di Polizia presso il Vaticano per gli auguri di Pasqua."Gli uomini e le donne della Polizia di Stato, che concorrono alla sua sicurezza, continueranno a garantire la sicurezza di questa Sede Santa e della Sua persona e di questa straordinaria grande ...

Lamporecchio. Bandito minaccia cassiera dell’Eurospin : Attimini di terrore in un discount a Lamporecchio in provincia di Pistoia. Un malvivente, con il volto coperto da una sciarpa,

Migranti - il sequestro della Open Arms. L'equipaggio ai pm : "I libici ci hanno minacciato di morte" : Il provvedimento non è stato tradotto. Informato il console spagnolo. L'ong: "Impedire il salvataggio dei rifugiati è contro le regole Onu"

Regione Sardegna immobile sotto la minaccia della RWM : Durante il corso dell’ultimo anno, grazie anche al reportage del New York Times, è stato trattato un argomento ignorato e fatto ignorare all’opinione pubblica per parecchio tempo: la fabbrica di bombe della RWM, controllato dalla tedesca Rheinmetall, sita a Domusnovas (CA). La Sardegna è il punto di partenza (generalmente dall’aeroporto civile di Elmas) degli armamenti per rifornire la coalizione araba che combatte gli sciiti yemeniti. Sono ...

Il M5s vuole la presidenza della camera e Riad minaccia Teheran sull'atomica. Le notizie del giorno in breve : DAL MONDO Christine Lagarde ha espresso preoccupazione per i dazi su acciaio e alluminio annunciati dagli Stati Uniti. Il direttore generale del Fmi ha detto di temere una più ampia escalation delle ...

Nuova minaccia ambientale : il krill modifica le dimensioni della plastica : Spesso si parla dell'ambiente e di come dobbiamo cercare di preservarlo, per noi e per le generazioni future. Nei temi trattati in ambito della salvaguardia ambientale, oltre alle svariate sostanze, rientra anche la plastica e ciò che ne resta dopo il suo utilizzo, ma anche come dovrebbe essere smaltita e/o trattata. In tal senso, le ultime notizie non sembrano essere positive. Stando a dei dati che riguarderebbero l'ecosistema marino, è stato ...

Post anti-gay del Popolo della Famiglia su Facebook - Esposito minacciato di morte : Il partito ha chiesto sui social di boicottare Ballando con le Stelle per la scelta di far partecipare una coppia di ballerini uomini. I comprensibili commenti di protesta sono degenerati fino alle ...

Giornalista Rai minacciata con un coltello dall’ex della tata della figlia : Giornalista Rai minacciata con un coltello dall’ex della tata della figlia L’uomo è convinto che sia colpa della reporter se la sua ex compagna, vittima di maltrattamenti, lo abbia lasciato. Continua a leggere L'articolo Giornalista Rai minacciata con un coltello dall’ex della tata della figlia proviene da NewsGo.

Una drammatica crisi idrica ha minacciato la vita degli abitanti di Flint : una docu-serie fotografa le fratture sociali della città americana : La città americana di Flint, nel Michigan, è tristemente entrata nella cronaca nel 2014 quando una drammatica crisi idrica ha minacciato la vita dei suoi abitanti. A portare a questa crisi, che ha impattato sulle vite di centinaia di migliaia di persone, furono i tagli drastici e l’inadeguatezza dei progetti di investimento nelle infrastrutture idriche. Oltre 100,000 persone scoprirono di essere state esposte alla contaminazione da piombo ...

Tensioni Londra-Mosca dopo il sospetto avvelenamento della spia. Johnson minaccia di boicottare i Mondiali - poi frena : ... difendendone l'efficacia in termini di impatto "sull'economia russa" e assicurando che resteranno in vigore finché non vi saranno svolte. L'ex spia Skripal - secondo quanto scrivono oggi i media ...