La minaccia dell' Isis in Italia non è mai stata così alta | dice Minniti

(Di mercoledì 28 marzo 2018) "Il quadro della minaccia di Isis rimane radicalmente immutato. Anzi, la caduta di Raqqa e Mosul, se da una parte fa venir meno l'elemento 'territoriale' del Califfato, dall'altro aumenta la pericolosità dell'altra componente, quella terroristica". Lo dice il ministro dell'Interno, Marco Minniti, intervistato da 'La Stampa', sottolineando come casi come quello dell'imam di Foggia che indottrinava i bambini mostrino come la minaccia jihadista non sia maicosì elevata nel nostro Paese. Leggi anche: arrestato jihadista a Torino, 13 perquisizioni "La più importante legione straniera della storia" Minniti ricorda che "lo Stato islamico è stato capace di arruolare 25-30 mila foreign fighters da circa 100 Paesi diversi. La più importante legione straniera che la ...