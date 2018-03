La migrazione dei caribù vista da un drone

wired

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Un team di ricercatori al lavoro tra il Regno Unito, il Canada e gli Stati Uniti, ha realizzato questo video di esemplari dilungo la loro rotta migratoria. Il punto di osservazione, quello di unche li sorvolava durante il cammino. L’oggetto dello studio era in particolare il monitoraggio di ciascun animale, preso come ente singolo, lungo il tragitto, e analizzare poi le traiettorie di tutti per risalire alle dinamiche sociali del branco. Lo studio, disponibile anche in forma integrale, è il primo di questo genere e contribuisce a far luce sul ruolo delle interazioni tra gli animali all’interno dei flussi migratori. Ti è piaciuto? Guarda anche Chirocopter, ilche si mimetizza tra i pipistrelli. (Credit:footage courtesy Andrew Berdahl et al. Camera footage courtesy Jeff Turner, River Road Films, Ltd. Edited by Nate Kitchens for the Santa Fe Institute/ Foto: ...