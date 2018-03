La migrazione dei caribù vista da un drone : Un team di ricercatori al lavoro tra il Regno Unito, il Canada e gli Stati Uniti, ha realizzato questo video di esemplari di caribù lungo la loro rotta migratoria. Il punto di osservazione, quello di un drone che li sorvolava durante il cammino. L’oggetto dello studio era in particolare il monitoraggio di ciascun animale, preso come ente singolo, lungo il tragitto, e analizzare poi le traiettorie di tutti per risalire alle dinamiche sociali del ...