La marijuana può favorire il consumo di sigarette tra coloro che prima non fumavano

meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 marzo 2018) L’uso dellaè in aumento e sembrailditrachenon: questi sono i risultati di un nuovo studio dei ricercatori della Columbia University. Hanno anche scoperto che gli adulti che fumanoe fanno uso di cannabis hanno meno probabilità di smettere di fumarerispetto ache non fanno uso di cannabis. Anche gli ex fumatori che fanno uso di cannabis hanno molte più probabilità di riprendere a fumare. Finora si sapeva poco dell’associazione tra l’uso di cannabis e la disassuefazione dal fumo o la ripresa dell’abitudine nel tempo nella popolazione adulta generale. Le analisi della Columbia University si basano sui dati del National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions del 2001-2002 e del 2004-2005 e sulle risposte di 34.639 persone a domande sull’uso di cannabis e sul loro stato di ...