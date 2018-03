gamerbrain

: La macchina da guerra comunicativa “Matteo Renzi News” che da quando esiste non ne ha beccata una, dovrebbe chieder… - mante : La macchina da guerra comunicativa “Matteo Renzi News” che da quando esiste non ne ha beccata una, dovrebbe chieder… - oOShinobi777Oo : La macchina da Guerra: Il secondo DLC di COD WWII - CoPlaNet_dot_it : Preparatevi per Call of Duty: WWII – La Macchina da Guerra, il secondo DLC Pack di Call of… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Activision annuncia ufficialmente che a partire da Maggio su Xbox One e PC e Aprile su PS4, sarà disponibile ilDLC di Call of Dutyintitolato Lada, il quale introdurrà nuove mappe. Un nuovo DLC per Call of DutyDi seguito la lista completa di tutte le nuove mappe: OPERATION HUSKY – Unisciti agli Alleati nell’invasione della Sicilia, uno dei colpi più duri inflitti alladanazista. Con il favore della notte, raccogli e trasmetti informazioni su bersagli strategici nemici, poi decolla ai comandi di un caccia per proteggere i bombardieri incaricati di distruggerli. DUNKIRK – Una battaglia sulla spiaggia e tra i pontili della cittadina costiera francese di Dunkirk. Questa mappa presenta un’ampia zona aperta sul lungomare, circondata da edifici con stretti spazi ...