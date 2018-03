La guerra fra Comune di Roma e Caritas per le monetine dentro la Fontana di

Clima da guerra fredda fra l'Occidente e la Russia : L'espulsione dei diplomatici russi è stata decisa dal Governo italiano in una fase politica molto delicata, a pochi giorni dall'inizio delle consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo. I due ...

Battaglia navale - guerra e maturità nel nuovo singolo di Lorenzo Fragola : In rotazione radiofonica e disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming da venerdì 30 marzo . Scritto da Lorenzo Fragola e prodotto insieme a MACE, Battaglia navale è la prima ...

Dazi - Ue e Usa verso guerra commerciale. Germania e Francia : “Decisione di Trump illegale - ci esenti o reagiremo” : Il fronte caldo non è più quello della Corea del Nord. Ora il mirino di Donald Trump – pronto a incontrare l’arcinemico Kim Jong Un – si è spostato sull’Unione europea. Usa e Ue vanno verso la guerra . Commerciale, certo, ma ad altissimo rischio per le economie del vecchio continente. Dopo l’annuncio ufficiale che Washington imporrà Dazi su acciaio e alluminio importati dai Paesi “nemici”, tra cui la ...

Niente guerra fra Benetton-Perez Trattative per spartirsi Abertis Atlantia rinuncia solo alla Spagna : Abertis in calo a Madrid, mentre Atlantia sale a Milano: la società controllata dai Benetton ha infatti confermato di avere Trattative in corso con Acs per evitare una guerra di rilanci sulla società di infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni spagnola. Secondo gli analisti si arriverà a una spartizione che dovrebbe lasciare gli asset spagnoli al gruppo di Florentino Perez e quelli europei e latino americani ai Benetton. L’accordo farà ...