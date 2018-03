' La Casa Bianca sta preparando l' affondo ad Amazon' Perché Trump è ' ossessionato' da

La Casa Bianca : nessun rapporto tra pornostar Stormy Daniels e Trump - : La portavoce del presidente degli Stati Uniti d'America ha commentato l'intervista concessa alla Cbs dall'attrice hard, la quale ha confermato la relazione con il tycoon e accusato il suo legale di ...

USA : media - Casa Bianca esamina legalità prestiti Kushner :

Casa Bianca : 'Trump ha sempre smentito relazione con pornostar' : Il portavoce della Casa Bianca, Raj Shahri, ha risposto a domande dei giornalisti sull'intervista alla pornostar Stormy Daniels che sostiene di aver avuto un rapporto con Donald Trump nel 2006. "Il ...

Stormy Daniels contro Donald Trump/ “Rapporti con lui - minacce per farmi tacere” : ‘tempesta’ su Casa Bianca : Parla Stormy Daniels, la pornostar che passò una notte con Donald Trump molti anni fa, ma a parte i guai con la moglie non sembra esserci alcun scandalo politico(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 13:13:00 GMT)

Dart Fener alla Casa Bianca - : ... , gli europei, di essere messi in pericolo da quelle nazioni che fino ad oggi hanno deciso di non potersi permettere di finire preda dei falsi sogni di riuscire a districarsi dai pericoli del mondo ...

Casa Bianca - marcia 'giovani coraggiosi' : ANSA, - WASHINGTON, 24 MAR - Commentando le marce contro le armi in corso negli Usa, la Casa Bianca elogia "i numerosi giovani americani coraggiosi che stanno esercitando oggi i diritti garantiti loro ...

Usa - Casa Bianca : congratulazioni a Putin? Questione di garbo : Le discusse congratulazioni di Donald Trump a Vladimir Putin per la sua rielezione al Cremlino reppresentano una "Questione di garbo". Lo ha spiegato il neo consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, ...

Casa Bianca annuncerà i dazi contro la Cina giovedì : New York, 21 mar. , askanews, giovedì la Casa Bianca annuncerà i nuovi dazi contro la Cina che il presidente americano, Donald Trump, ha anticipato nei giorni scorsi. Lo scrive Cnbc sostenendo che i ...

Bufera di neve negli Usa - quasi 4mila voli cancellati : chiusa anche la Casa Bianca : Oltre 70 milioni di americani sono in allerta per la tempesta, secondo Flightaware.com i voli cancellati sono già 3.900 e anche il servizio ferroviario è limitato. La quarta Bufera di...

Neve sulla East Cost degli USA : chiudono le scuole e anche la Casa Bianca [VIDEO] : La primavera è iniziata, eppure fiocchi stanno imBiancando la East Coast statunitense e anche la Casa Bianca chiude per Neve. Le insolite nevicate sulla Costa nordorientale degli Stati Uniti, in particolare a Washington e a New York, hanno Costretto alla cancellazione di numerosi voli, alla chiusura delle scuole e di vari uffici amministrativi. Nor again (not spelling mistake….being cheecky)- DC SNOW DAY: Snow falls on the White House as ...

Usa : neve su east cost - chiudono scuole e anche Casa Bianca :

Casa Bianca risponde ad attacco McCain : ...anche alla luce delle critiche avanzate dal senatore repubblicano McCain, che ha attaccato Trump dicendo che un "presidente americano non guida il Mondo Libero congratulandosi con un dittatore per ...

