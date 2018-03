La bufala di Fabrizio Frizzi che sperava in un governo a 5 Stelle

La bufala di Fabrizio Frizzi che spera in un governo a 5 Stelle : Fabrizio Frizzi auspicava all'avvento di un governo a 5 Stelle? No, è una bufala che sta circolando sul Web in queste ore, diffusa dalla pagina fake "M5S Lombardia" che nulla c'entra con il Movimento 5 Stelle e con gli attivisti grillini, ma è stata creata ad hoc per diffondere la fake news e trollare gli utenti dall'indignazione facile.Continua a leggere