Knockout League | Recensione | Trailer e Gameplay

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Quest’oggi vogliamo portarvi sul Ring con la nostradi, disponibile per il PSVR di PS4, rivolto a tutti gli amanti della Boxe.Come anticipato,è un gioco di Boxe in realtà virtuale, realizzato con un comparto grafico in cell shading, il quale ci consente di salire sul ring e scazzottare fino all’ultimo pugno il nostro avversario, suonandogliele di santa ragione, con l’ausilio dei Playstation Move. Vi anticipiamo che naturalmente non è possibile utilizzare il Dual Shock 4, per tanto se avete intenzione di acquistarlo, assicuratevi di disporre di 2 Move, la Camera e naturalmente il visore. Al primo avvio veniamo catapultati nella palestra da dove selezionare uno dei 3 profili disponibili. Dopo aver indicato il profilo, settato il visore e scelto il proprio nomignolo, ...