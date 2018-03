Kirsten Dunst e Jesse Plemons | dal set a un figlio

MELANCHOLIA/ Su Cielo il film con Kirsten Dunst e Charlotte Gainsbourg (oggi - 18 febbraio 2018) : MELANCHOLIA, il film in onda su Cielo oggi, domenica 18 febbraio 2018. Nel cast: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg e Kiefer Sutherland, alla regia Lars Von Trier. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 09:25:00 GMT)

Kirsten Dunst non vede l’ora di diventare mamma : Ogni cosa al momento giusto. Kirsten Dunst, 35 anni, dopo essere cresciuta a Hollywood (ai tempi di Intervista con il vampiro aveva 12 anni), è pronta per matrimonio e figli. In ordine sparso. La voglia s’è fatta concreta quando nella sua vita è arrivato Jesse Plemons, 29 e sua ex co-star in Fargo. Così sul red carpet degli ultimi Golden Globe, lo scorso 7 gennaio, l’attrice ha lasciato intravedere al dito un anello di fidanzamento. ...

Kirsten Dunst è incinta - il pancione in uno scatto : Sette mesi fa aveva espresso il desiderio di diventare mamma. Ora il sogno di Kirsten Dunst, 35, sta per realizzarsi. L’attrice ha posato per la fotografa Autumn de Wilde, in occasione di una campagna pubblicitaria, facendosi immortale con il suo pancione. https://www.instagram.com/p/Benk8OUnwoa/?hl=it&taken-by=rodarte Vestita come una dama del Rinascimento e splendida come solo una donna in dolce attesa può essere, ha così confermato di ...

Kirsten Dunst aspetta un bambino Video : In queste ore hanno cominciato a diffondersi alcune voci secondo cui l’attrice #Kirsten Dunst sarebbe incinta. Non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma un servizio fotografico realizzato dall’attrice per una campagna di Rodarte sembrerebbe togliere ogni dubbio visto il “pancione” esibito. Da mesi solo ipotesi Da tempo si sospettava la #gravidanza dell’attrice ma nessuno ne aveva avuto la certezza. Ad accrescere i dubbi il fatto che da settimane ...