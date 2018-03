Kim non vede l' ora di vedermi Incontro con Xi è andato bene Trump ottimista

huffingtonpost

(Di mercoledì 28 marzo 2018) "Per anni e da molte amministrazioni tutti hanno detto che la pace e la denuclearizzazione della penisola coreana non avevano neanche una minima possibilità. Ora c'è una buona possibilità che Kim Jong-un faccia ciò che è giusto per il suo popolo e per l'umanità. Attendo con ansia il nostro". Così il presidente Usa Donaldha commentato, via Twitter, la notizia del viaggio in Cina del leader nordcoreano Kim Jong-un, che dopo due giorni di misteri e speculazioni è stata ufficialmente confermata dai media di Pechino e Pyongyang.For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting! — Donald J. ...