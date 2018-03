KIM JONG-UN | VERTICE CON XI JINPING IN CINA L’incontro prima di Trump | risultato

Pechino - prima visita di KIM Jong-un in Cina : ...

Cina : media rivelano dettagli della prima visita straniera di KIM Jong-un - : Si osserva che la visita ha avuto luogo su invito del presidente Xi Jinping. In viaggio Kim Jong-un è accompagnato da sua moglie Li Sol-Ju. della prima visita all'estero del leader nordcoreano in Cina ...

KIM JONG-UN HA INCONTRATO XI JINPING IN CINA/ La denuclearizzazione dipende da Usa e Corea del Sud : Kim JONG-UN ha INCONTRATO Xi JINPING in CINA: il misterioso viaggio del dittatore, che ha parlato con il presidente cinese. Ecco il perché di tale vis-a-vis avvenuto in questi giorni(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 11:11:00 GMT)

KIM Jong-un - vertice in Cina da Xi Jinping : “Denuclearizzare? Dipende da Usa e Seul” : La prima missione all’estero è arrivata a sorpresa in quanto a tempistica. Affatto sorprendente la destinazione: la Cina, alleata storica. Kim Jong-un si è recato in visita da domenica a mercoledì (25-28 marzo) a Pechino su invito di Xi Jinping. Il leader della Corea del Nord è arrivato domenica per ripartire mercoledì, accompagnato dalla first lady Ri Sol-ju: ha incontrato il presidente cinese e la consorte Peng Liyuan e, in base alle immagini ...

KIM Jong-un ha incontrato Xi Jinping in Cina/ Pechino - perchè il viaggio segreto del dittatore coreano? : Kim Jong-un ha incontrato Xi Jinping in Cina: il misterioso viaggio del dittatore, che ha parlato con il presidente cinese. Ecco il perché di tale vis-a-vis avvenuto in questi giorni(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 10:02:00 GMT)

KIM Jong-un ha incontrato Xi Jinping a Pechino : È il primo incontro all'estero del dittatore nordcoreano con un altro capo di stato: cosa significa The post Kim Jong-un ha incontrato Xi Jinping a Pechino appeared first on Il Post.

KIM Jong-un a Pechino : che cosa c'è "dietro" la storico viaggio all'estero del dittatore : Una visita storica e inattesa. I media ufficiali cinesi e nordcoreani hanno confermato la notizia: Kim Jong-un è andato a Pechino e ha effettuato la sua prima visita all'estero da quando...

La Cina conferma la visita a Pechino di KIM Jong-un - : Secondo i media locali, il leader nordcoreano, accompagnato dalla moglie, ha incontrato il presidente Xi Jinping. "La denuclearizzazione della penisola dipende da Usa e Seul", ha detto Kim nel corso ...

Corea del Nord : KIM Jong-un a Pechino - “impegno per la denuclearizzazione” : Durante la visita a Pechino che si è conclusa ieri, il leader NordCoreano Kim Jong-un ha rassicurato il presidente cinese Xi Jinping sul fatto che la Corea del Nord è impegnata sulla strada della denuclearizzazione. “La nostra coerente posizione consiste nell’impegno sulla denuclearizzazione della penisola Coreana, in linea con la volontà del presidente Kim Il Sung e del segretario generale Kim Jong Il“, ha dichiarato Kim, ...

Visita storica di KIM Jong-un in Cina : “La denuclearizzazione dipende da Usa e Seul” : Visita storica di Kim Jong-un in Cina: “La denuclearizzazione dipende da Usa e Seul” Il leader nordcoreano ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping per la prima volta dalla loro ascesa al potere Continua a leggere

Cina conferma visita a sorpresa KIM Jong-un e apertura ad abbandonare programma nucleare : Pechino conferma la visita a sorpresa del leader della Corea del Nord Kim Jong-un al presidente cinese Xi Jinping. E' quanto riporta l'agenzia di stampa Xinhua, che aggiunge che la Cina conferma l'...

Corea del Nord - KIM Jong-un in Cina : 'La denuclearizzazione dipende da Usa e Seul' : Il summit tra i due leader asiatici, confermato dalle immagini della tv di Stato, è stato organizzato ufficialmente per "rafforzare gli accordi bilaterali". Quello del dittatore della Corea del Nord è ...

Nordcorea - KIM Jong-un a Pechino (in treno) : è il primo viaggio all’estero da leader : Nordcorea, Kim Jong-un a Pechino (in treno): è il primo viaggio all’estero da leader Nordcorea, Kim Jong-un a Pechino (in treno): è il primo viaggio all’estero da leader Continua a leggere

KIM Jong-un è andato in Cina in treno? : Lo suggeriscono immagini di un treno speciale in arrivo a Pechino e misure di sicurezza delle grandi occasioni: ma non ci sono ancora conferme ufficiali The post Kim Jong-un è andato in Cina in treno? appeared first on Il Post.