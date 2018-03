Kim in visita in Cina su invito di Xi

La Cina conferma la visita a Pechino di Kim Jong-un - : Secondo i media locali, il leader nordcoreano, accompagnato dalla moglie, ha incontrato il presidente Xi Jinping. "La denuclearizzazione della penisola dipende da Usa e Seul", ha detto Kim nel corso ...

Il Financial Times conferma : "Kim ha visitato Pechino". Il leader nordcoreano si prepara così al vertice di maggio con Donald Trump : Kim Jong Un è stato a Pechino e il suo primo viaggio all'estero da quando ha assunto la guida della Corea del Nord nel 2011 è stato orientato sul summit che dovrebbe tenersi a maggio con Donald Trump. A fare luce sul misterioso viaggiatore che si trovava all'interno del treno ufficiale nordcoreano arrivato nella capitale della Cina è il Financial Times, che cita due fonti.A maggio Kim potrebbe incontrare Trump in un vertice ...

