Juventus | tornati i nazionali e Chiellini di nuovo in gruppo

calcioweb.eu

: RT @claudioruss: Mertens: 'Vincere lo scudetto? Lo vogliamo davvero, siamo tornati a due punti dalla Juventus e ci mancano nove finali: è u… - luludisa1969 : RT @claudioruss: Mertens: 'Vincere lo scudetto? Lo vogliamo davvero, siamo tornati a due punti dalla Juventus e ci mancano nove finali: è u… - Teresa_1926_ : RT @claudioruss: Mertens: 'Vincere lo scudetto? Lo vogliamo davvero, siamo tornati a due punti dalla Juventus e ci mancano nove finali: è u… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Si compatta lain vista del ritorno in campo in campionato, sabato sera all’Allianz Stadium contro il Milan. Oggi sonoi giocatori impegnati con le loroe i bianconeri si sono allenati nel pomeriggio al JTC: i rientranti hanno svolto un lavoro defaticante e di scarico, mentre gli altri giocatori, dopo una lunga sessione di “torello”, si sono concentrati sulla fase atletica, per poi dividersi in due gruppi, uno impegnato in esercizi di tecnica, passaggi e conclusioni in porta, l’altro sulla tattica e i movimenti difensivi. Alla seduta ha preso parte anche Giorgio. (AdnKronos) L'articolodiinsembra essere il primo su CalcioWeb.