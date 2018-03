Juventus | in Brasile sono tutti pazzi di Douglas Costa

Brasile - il Ct Tite esalta Douglas Costa : 'Alla Juventus è migliorato tanto' : In 22 presenze in Serie A ha collezionato 2 gol e ben 6 assist. Ma, al di là dei numeri, Douglas Costa sta certamente dando un contributo importante alla stagione della Juventus , prima in campionato, ...

Juventus - Douglas Costa : “Champions? Penso al Brasile” : “La Champions riguarda il futuro, qui parliamo solo delle amichevoli del Brasile”. Douglas Costa dal ritiro della Selecao ‘dribbla’ l’argomento Champions, assecondando il desiderio del ct brasiliano Tite di non avere calciatori impegnati a Kiev in finale, condizione che permetterebbe ai brasiliani di preparare il Mondiale nel migliore dei modi. “Non e’ questo il momento di affrontare questo argomento ...

Juventus - Douglas Costa 'In Brasile costretto a perdere una partita per non farmi uccidere' : TORINO - Ogni tanto perdere è l'unica cosa che conta, specialmente per preservare la propria vita. Una confessione che ha del clamoroso quella rilasciata dal calciatore brasiliano della Juventus, ...