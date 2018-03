Juan Pablo Montoya sarà al via della 24 Ore di Le Mans 2018 | l’ex pilota di F1 sfida

oasport

: Juan Pablo Montoya sarà al via della 24 ore di Le Mans: è sfida per la Tripla Corona a Fernando Alonso - OA_Sport : Juan Pablo Montoya sarà al via della 24 ore di Le Mans: è sfida per la Tripla Corona a Fernando Alonso - F1News_Marcuss : Montoya sfida Alonso per la conquista della Tripla Corona ?? di Nicoletta F. - F1inGenerale_ : WEC, Juan Pablo Montoya prenderà parte alla 24 ore di Le Mans -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Nonsolo Fernando Alonso a prendere parte alla gara di endurance più prestigiosa del mondo, la 24 ore di Le(Francia). Quest’anno, infatti, un altroche ha assaporato per più di qualche anno la F1al via e vorrà essere un protagonista. Ci riferiamo al colombianoche farà il suo debutto al volante di una Ligier JS P217 nell’evento clousuper stagione/2019 del FIA WEC. Il 42enne sudamericano, tre volte vincitore24 Ore di Daytona,nel team United Autosport e condividerà quest’esperienza con Hugo de Sadeleer e Will Owen, che gareggeranno in maniera completa nell’European LeSeries con Will Boyd a completare il loro equipaggio. “Sono davvero entusiasta dell’opportunità di correre a Lee non vedo l’ora di unirmi alla United Autosports, dopo che l’anno scorso hanno ottenuto ...