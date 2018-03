Jorginho | l' agente | ' Sono stato a Manchester | ho tanti amici lì'

Napoli - è stallo per il rinnovo di Jorginho : l'agente vola a Manchester - : Jorginho peraltro deve ancora rinnovare il proprio contratto in scadenza nel giugno 2020, ma a questo riguardo l'ottimismo pare scemare perché, almeno stando a quanto riportato da Rai Sport , la ...

Calciomercato - agente Jorginho : “non vuole lasciare il Napoli” : “Non so quale sia la strategia del Napoli: se qualche club vuole Jorginho e il club azzurro e’ d’accordo, si potra’ valutare l’offerta, ma Jorginho non cerca squadre perche’ non vuole andare via da Napoli. Abbiamo altri 2 anni di contratto, non cerchiamo nulla”. Cosi’ l’agente del centrocampista italo-brasiliano, Joao Santos, dai microfoni dell’emittente partenopea Radio Crc. Motivo ...

Agente di Jorginho aasicura che non lascerà Napoli : 'Non so quale sia la strategia del Napoli: se qualche club vuole Jorginho e il club azzurro è d'accordo, si potrà valutare l'offerta, ma Jorginho non cerca squadre perché non vuole andare via da ...

Napoli - l'agente di Jorginho : «Rinnovo? Ne parliamo a fine stagione» : Napoli - A Napoli , oltre che della lotta scudetto con la Juve, si inizia a parlare anche del futuro di Jorginho . Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2020, ma il suo agente non sembra ...

Napoli su Torreira e l’agente di Jorginho “prepara” l’addio : Il calciomercato è ancora molto lontano, ma in casa Napoli ci sono alcuni argomenti già caldissimi, uno dei quali potrebbe rivoluzionare il centrocampo. Joao Santos, agente Jorginho, parlando a RMCSport Network, ha svelato le intenzioni del calciatore nel caso in cui dovesse arrivare un altro regista in casa partenopea: “Torreira al Napoli? Non so se la società voglia comprarlo, ma se così fosse credo che venderebbero Jorginho. A maggio ...

Napoli - l’agente di Jorginho ‘spaventa’ gli azzurri e la… Sampdoria : Il Napoli è in corsa per lo scudetto, la squadra di Sarri guida la classifica del campionato di Serie A. Nel frattempo si pensa anche al futuro ed alla prossima stagione, l’agente di Jorginho apre ad una possibile cessione come dichiarato ai microfoni di Radio Crc: “Jorginho ormai è a Napoli da 4 anni e si sente napoletano a tutti gli effetti. Rinnovo? Se ne riparlerà a fine campionato, ma ha un contratto lungo e vuole rimanere qui. ...

Jorginho - l’agente : “Di Rinnovo ne parleremo a fine stagione” : In Napoli-Lazio Jorginho ha giocato una partita sontuosa, anche se un po’ sofferta nel primo tempo a causa della marcatura di uno come Milinkovic-Savic. Nella seconda parte di gara, però, non c’è stato verso di fermarlo: il mediano azzurro ha smistato e recuperato palloni a più non posso. Già, perché da quando Sarri lo sta allenando […] L'articolo Jorginho, l’agente: “Di Rinnovo ne parleremo a fine stagione” ...

L’agente di Jorginho : “A breve parleremo del rinnovo con il Napoli” : Sarri non può far a meno di lui: Jorginho è diventato insostituibile per l’allenatore del Napoli. Contro la Lazio l’italo-brasiliano ha disputato una delle sue migliori partite in maglia azzurra e così il suo agente, Joao Santos, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc: “Ho portato fortuna a Jorginho. Lui ha fatto molto […] L'articolo L’agente di Jorginho: “A breve parleremo del rinnovo ...

Jorginho - l'agente : 'Rinnovo con il Napoli? Se ne parla a fine campionato' : NAPOLI - 'Ero al San Paolo per Napoli-Lazio e devo dire che nonostante il gol della squadra ospite, ero convinto che il Napoli potesse vincere perché la Lazio è forte fisicamente, ma è poi viene fuori ...

Jorginho nel mirino delle due di Manchester - domani l’agente al ‘San Paolo’ : Non è un mistero in casa Napoli che Jorginho sia riuscito a catalizzare su di se l’attenzione di alcuni club di grosso calibro. Merito delle tre annate, compresa quella in corso, che lo hanno visto come il calciatore capace di giocare in maniera efficace il maggior numero di palloni. Dal punto di vista della qualità […] L'articolo Jorginho nel mirino delle due di Manchester, domani l’agente al ‘San Paolo’ proviene ...