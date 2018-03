Jaguar a guida autonoma | prima auto al mondo di lusso senza pilota

Jaguar Land Rover - Nuovi investimenti per la guida autonoma : Il Gruppo Jaguar Land Rover ha annunciato Nuovi investimenti mirati allo sviluppo dei futuri sistemi di guida autonoma. L'azienda britannica ha messo sul piatto tre milioni di dollari per finanziare le ricerche della start-up americana Voyage, ufficializzando anche la futura apertura di un centro ricerche in IrLanda.Software irLandesi e partnership americane. Sarà Shannon, una città dell'IrLanda occidentale famosa per la presenza di svariate ...