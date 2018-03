Italia top e flop | Insigne | croce e delizia Chiesa decide | Immobile stecca

Trasporti - Virail : treno e carpooling al top preferenze Italiani : Roma, 27 mar. , askanews, Due italiani su tre preferiscono viaggiare in treno, considerata l'opzione più comoda, veloce e vantaggiosa, mentre un terzo dei nostri connazionali sceglie l'auto e il ...

Ginnastica ritmica - l’Italia sogna sempre in grande : Farfalle al top - tra grandi esercizi e difficoltà. Ora la Coppa del Mondo : L’Italia è pronta per la prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica: nel weekend le azzurre saranno impegnate a Sòfia (Bulgaria), si inizia a fare sul serio. L’ultimo fine settimana è stato trionfale per le azzurre che si sono imposte nel concorso generale del GP di Thiais, vincendo poi anche un oro e un bronzo nelle Finali di Specialità. L’anno culminerà con gli Europei e con i Mondiali, il cammino delle ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Lorenzo De Luca secondo nell’ultima prova a Mexico City! Tre Italiani nella top ten - weekend fantastico per i colori azzurri : Italia stellare a Mexico City, dove è andata in scena la prima tappa del Longines Global Champions Tour 2018. Dopo il terzo posto di Alberto Zorzi nel Grand Prix che assegna punti per la classifica generale del LGCT, è arrivato un altro podio grazie a Lorenzo De Luca, che in sella a Limestone Grey ha ottenuto una splendida seconda posizione nella gara che ha chiuso il programma del CSI5* messicano. De Luca ha realizzato due netti e ha concluso ...

La top ten dei ristoranti più 'pazzi' d'Italia : È ricavato in una grotta naturale ed è uno dei ristoranti più esclusivi al mondo. Costruito all'interno della più conosciuta ed estesa grotta naturale delle 80 presenti lungo la costa rocciosa di ...

Brand Finance : nella top 50 Italiana Gucci vince per la moda : Quinto Ferrari, non una realtà del settore nel senso stretto del termine, ma in ogni caso emblema del made in Italy nel mondo. In sesta, settima e ottava posizione troviamo Generali , Intesa Sanpaolo ...

Volano scommesse ‘on demand’ - al top ripescaggio Italia per mondiali : Gli Italiani si divertono davvero a fare i bookmaker: sono finora circa 15mila le scommesse ”on demand” proposte a Sisal dai giocatori e il 75% di queste, oltre 11mila quindi, si sono trasformate in scommesse reali. A tracciare un primo bilancio dell’iniziativa ad Agipronews è Ignazio Di Lauro, head of Sportsbook di Sisal Match Point, a margine di ”Betting on football” in corso a Londra. “Siamo colpiti dal ...

Google anticipa HomePod - disponibili in Italia gli altoparlanti intelligenti Google Home e Mini - : Google Home include un altoparlante a lunga escursione integrato, per fornire toni alti cristallini e bassi profondi, riproducendo la musica in streaming da piattaforme come Google Play Music e ...

L’altoparlante intelligente Google Home arriva in Italia : Milano – Gli indizi nel corso delle settimane si erano accumulati numerosi, ormai è ufficiale: Google Home, l’altoparlante intelligente di Google progettato per portare le funzioni di assistenza digitale della casa di Mountain View tra le mura di casa, fa il suo debutto oggi in Italia. Lo ha annunciato la casa società tramite un post sul suo blog ma soprattutto portando i primi esemplari di Home e della variante Mini a un evento di lancio ...

"Per l'Italia ci vuole un Putin Stop agli schiavi dei poteri forti" La lettera di un giovane imprenditore : L’Italia merita un Presidente coraggioso come Vladimir Putin, non una manica di smidollati schiavi dei poteri forti. Immaginate un Presidente del Consiglio così: "Fin quando le persone sono determinate a combattere per la propria terra, la dignità e la libertà il nemico non passerà" Segui su affaritaliani.it

Basket femminile - Serie A 2018 : le migliori Italiane della 21a giornata. Martina Bestagno top scorer. Bene Crippa e Pastore : Andiamo a vedere quali sono state le migliori italiane della 21a giornata della Serie A1 Martina Bestagno: Venezia doveva riscattarsi dopo la brutta sconfitta contro Schio del turno precedente e la Reyer ha trovato una preziosissima vittoria all’ultimo respiro contro la Passalacqua Ragusa. Decisiva una fantastica prestazione dell’azzurra che chiude con 24 valutazione, mettendo a referto 19 punti ed 8 rimbalzi, gli ultimi due ...

Tempesta d’amore - anticipazioni Italiane : BEATRICE si allea con CHRISTOPH : Perfide alleanze in arrivo negli episodi italiani di Tempesta d’amore! Tra non molto, i due “cattivi” della soap uniranno le forze dando vita ad una squadra davvero temibile… Ecco dunque cosa ci attende nei prossimi giorni nelle puntate italiane di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: BEATRICE manda Tina in coma Come sappiamo, dopo un breve periodo di ravvedimento in cui si è rappacificata con il suo grande amore Friedrich ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori Italiani della 22a giornata. Michele Vitali top scorer - grandi prestazioni Alessandro Gentile e Niccolò De Vico : Vediamo quali sono stati i migliori giocatori italiani della 22a giornata Niccolò De Vico: senza Amedeo della Valle, Reggio Emilia trova in rimonta la vittoria sul campo di Pistoia, complice la miglior prestazione in campionato di un De Vico scatenato dalla linea dei tre punti. Cinque bombe su sette tentativi nei suoi 17 punti finali, tutti decisivi per il successo della Grissin Bon. Andrea Cinciarini: senza Theodore, è il play italiano ad aver ...

Viaggiatori globali - nella top ten manca l'Italia : MILANO - Scorrendo la lista delle 10 mete più visitate negli itinerari Round the World del 2017, un dato balza all'occhio: le città italiane sono assenti. Un colpo per un Paese a vocazione turistica ...

Moto3 - GP Qatar 2018. Risultato e classifica prove libere 2 : Jorge Martin da record! Tantissima Italia nella top-10 : Seconda sessione di prove libere per la Moto3 sul circuito di Losail, per il GP del Qatar, prima competizione del Motomondiale 2018. Un assolo spagnolo con i riflettori accesi: si è preso la scena Jorge Martin con una prestazione che gli è valsa il nuovo record della pista. Una sessione dominata in lungo e in largo per l’iberico che non ha lasciato spazio a nessuno degli avversari. Da sottolineare però una super Italia: tantissimi azzurri ...