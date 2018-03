Italia stillicidio di mediocrità | commissari in Figc | traghettatori in panca e vecchie

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Una sconfitta netta con le riserve dell’Argentina, che contro di noi sembravano fenomeni ma poi dopo due giorni sono state umiliate dalla Spagna (è vero che i sillogismi non funzionano nel pallone, ma il 6-1 rifilato dalle Furie Rosse fa un po’ capire i reali valori degli avversari). Poi un pareggio stentato contro l’Inghilterra, arrivato a tempo scaduto e grazie a un rigore generoso del Var, buono solo per salvare la faccia. Ma il punticino di Wembley non illuda nessuno (tantomeno il ct pro tempore Di Biagio: il suo ciclo deve finire prima di cominciare): l’va rifondata. E dopo l’allenatore Ventura e il presidente Tavecchio, protagonisti della disfatta Mondiale, adesso bisogna cambiare pure i giocatori. Alla vigilia lo avevamo pensato un po’ tutti, visti i presupposti, e il campo non ha fatto altro che confermarlo: la sosta del campionato e la doppia amichevole di lusso sono ...