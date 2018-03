Italia | S&P' s | Pil crescerà dell' 1 | 5% anche nel 2018

S&P Positiva sulle banche Italiane Video : ... mantenere i crediti deteriorati in bilancio per lungo tempo, anche adottando livelli adeguati di accantonamento, costituisce un elemento negativo per l'economia reale, poichè il permanere nel tempo ...

S&P Positiva sulle banche Italiane : In un report pubblicato nella serata di martedì scorso, dal titolo "Italian banks will continue to heal in 2018" l'agenzia di rating Standard & Poor's ha evidenziato come le banche italiane dimostrino uno "stato di salute migliore" rispetto agli ultimi anni e prospettive moderatamente positive per il 2018. Sul versante delle criticità permane elevato lo stock di NPL, che costituisca ancora l'ostacolo più rilevante sul percorso verso livelli ...