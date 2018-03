Italia | pari a Wembley

Italia - Rugani : 'Pari importante. Buona risposta dopo una sconfitta' : Daniele Rugani , difensore della Nazionale Italiana , ha commentato a Rai Sport il match contro l' Inghilterra : 'Un pareggio molto importante, giocavamo contro una squadra forte fatta di individualità importanti. dopo una sconfitta abbiamo dato una Buona risposta. Alla ...

Italia - buon pari a Wembley : L'Italia ha pareggiato 1-1 con l'Ingilterra, in un'amichevole giocata a Wembley. I gol al 26' del primo tempo di Vardy, al 42' del secondo di Insigne su rigore.

Inghilterra-Italia finisce 1-1 Prima Vardy - poi la Var Pari di rigore di Insigne : A Wembley l’Italia strappa un pareggio in extremis ed evita, soprattutto, un’altra partita senza reti. Ma l’attacco non piace. il 20 maggio, con il nuovo c.t., via alla nuova era

L'Italiano Alessandro Fiori sparito nel nulla a Istanbul : A Istanbul era arrivato lo scorso 12 marzo con un volo partito da Linate, dopo avere fatto scalo in un secondo aeroporto. Trentatre anni, amante dei viaggi e non nuovo a partenze decise all'ultimo ...

Mistero su Italiano sparito in Turchia : 22.11 Si tinge di giallo la scomparsa dell' italiano di 33 anni di Soncino (CR) di cui si sono perse le tracce dal 13 marzo a Istanbul, Turchia. Trovate nella sua camera d'albergo le sue valigie e i suoi vestiti. Rinvenuti in un cestino il portafogli vuoto,i documenti e il telefono scarico. Il suo conto in banca risulterebbe vuoto. Obitori e ospedali non l'hanno registrato. Le telecamere lo hanno ripreso il 14 marzo in due locali. Non si ...

ATTENTATO ISIS IN FRANCIA/ Il modello Italiano e la Chiesa ci evitano il sangue di Parigi : L'attacco ISIS a Trèbes ha messo in luce due punti deboli: la mancata prevenzione e una politica di integrazione che è assimilazione. Errori in cui l'Italia non è caduta. MASSIMO INTROVIGNE(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 06:02:00 GMT)ATTENTATO A KABUL/ Le bombe e i "talebani" nascondono la guerra tra ISIS e al Qaeda, di M. IntrovigneTERZA GUERRA MONDIALE/ Afghanistan, ISIS e Al Qaeda tengono in scacco Washington,di C. J. Wulff

DIRETTA/ Italia Norvegia Under 21 - risultato live 1-1 - streaming video Rai.tv : pari di Vido : DIRETTA Italia Norvegia Under 21: streaming video Rai.tv, prima di due amichevoli con gli Azzurrini che sono traghettati da Alberigo Evani.

LIVE Italia-Norvegia - amichevole U21 in DIRETTA : 0-0 - Murgia si divora un gol! Palo di Parigini - azzurrini scatenati : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, amichevole tra Nazionali Under21. Allo Stadio Renato Curi di Perugia, gli azzurrini saranno guidati da Alberico Evani che ha momentaneamente preso il posto di Gigi Di Biagio, promosso ad interim a CT della Nazionale maggiore. La nostra formazione partirà con i favori del pronostico contro gli scandinavi, desiderosa di proseguire il buon lavoro in vista degli Europei 2019 che ...

LIVE Italia-Norvegia - amichevole U21 in DIRETTA : 0-0 all’intervallo - Murgia si divora un gol! Palo di Parigini - azzurrini scatenati : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, amichevole tra Nazionali Under21. Allo Stadio Renato Curi di Perugia, gli azzurrini saranno guidati da Alberico Evani che ha momentaneamente preso il posto di Gigi Di Biagio, promosso ad interim a CT della Nazionale maggiore. La nostra formazione partirà con i favori del pronostico contro gli scandinavi, desiderosa di proseguire il buon lavoro in vista degli Europei 2019 che ...

Diretta/ Italia-Resto del Mondo 2018 (risultato live 3-3) streaming video e tv : Doppietta e pari di Pasotti : Diretta Partita Mundial 2018 streaming video e tv Italia-Resto del Mondo: orario, risultato live dell'evento benefico allo stadio Olimpico di Roma (oggi)(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 22:32:00 GMT)

LIVE Curling - Mondiali femminili 2018 in DIRETTA : Italia-Danimarca 5-6 - Gaspari ci tiene a galla dopo il 7° end : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Curling femminile (mercoledì 21 marzo). Oggi l’Italia torna sul ghiaccio di North Bay per disputare una partita per il nostro futuro nel torneo: il match contro la Danimarca. Diana Gaspari e compagne devono vincere almeno un incontro per rimanere seriamente in corsa per i playoff avendo totalizzato, per il momento, 2 vittorie e 5 sconfitte. OASport vi propone la DIRETTA LIVE ...