Italia | Fabbricini | ' Commissario tecnico? Al completo per la sfida del primo giugno

Italia - Fabbricini : 'Prossimo ct? Terremo conto dell'aspetto economico' : TORINO - ' Novità sul prossimo ct dell'Italia? Lasciamo finire questa seconda partita a Di Biagio che se lo merita. Dobbiamo scegliere con grande serenità, senza escludere nessuno di quelli che sono ...

Nazionale - Fabbricini dà il benservito a Di Biagio : l’Italia avrà un nuovo Ct : Il Commissario straordinario della Federcalcio Roberto Fabbricini, ha già tacitamente bocciato Di Biagio. Le sue parole rilasciate alle tv prima della gara contro l’Argentina, rivelavano chiaramente l’intenzione d’andare a pescare altrove il nuovo Ct della Nazionale italiana, dopo la sconfitta contro l’Albiceleste poi, le parole assumono un senso ancor più chiaro. Fabbricini è alla ricerca di un big per la panchina, come rivelato dunque nel ...

Fabbricini su Argentina Italia - ct e Messi : Il commissario straordinario alla Figc prima dell'amichevole di Manchester Argentina Italia Fabbricini / Il commissario straordinario della Figc Fabbricini ha parlato a 'Rai Sport' prima dell'amichevole di Manchester Argentina-Italia : 'Le premesse le conosciamo. Siamo sicuri che faremo bene, è un grandissimo stadio. Sono convito che il gruppo è ben messo. Sono convinto ...

120 anni Figc - Fabbricini : 'Rinforziamo legame con calcio Italiano - che è storia del Paese' : Insieme alla Rai vogliamo onorare questo amore, nonostante l'assenza a un campionato del Mondo. Dobbiamo rinforzare legame forte e storico che c'è. Ci saranno tante iniziative, tra cui anche il ...

Italia - Fabbricini : 'Ct? Raccolte molte disponibilità'. Costacurta : 'Non sottovaluterei Di Biagio' : Qualche sorpresa? Il panorama Italiano offre tante soluzioni, abbiamo tra i migliori tecnici del mondo, la scelta sarà ampia anche se ci sono candidati più adatti di altri. Di certo chi verra' dovra' ...

Italia - Fabbricini : 'Il nuovo ct? Non escluse sorprese' : Qualche sorpresa? Il panorama Italiano offre tante soluzioni, abbiamo tra i migliori tecnici del mondo, la scelta sarà ampia anche se ci sono candidati più adatti di altri. Di certo chi verrà dovrà ...

Panchina Italia - importanti indicazioni su Conte : l’annuncio di Fabbricini : Panchina Italia – L’Italia ha ufficializzato l’arrivo di Di Biagio in Panchina per le amichevoli contro Argentina ed Inghilterra, poi l’intenzione è quella di affidare la Panchina ad un big. Il commissario Roberto Fabbricini dà importanti indicazioni: “Conte? E’ vero che è stato riconfermato dal suo club col quale ha ancora un contratto di 18 mesi, ma siamo comunque molto attenti perchè tutto è possibile. Al ...

Chi sarà il CT dell’Italia? Salgono le quote di Claudio Ranieri. Fabbricini : “Non ha nulla in meno di Mancini. Di Biagio? Disponibilità per le amichevoli” : L’Italia sta cercando il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale di calcio. Negli ultimi giorni Billy Costacurta ha iniziato a tessere i contatti con alcuni allenatori, incassando il no di Antonio Conte che ha 18 mesi di contratto con il Chelsea. Il nome più in auge è quello di Roberto Mancini ma nelle ultimissime ore sta prendendo piede anche l’ipotesi Claudio Ranieri come ha ribadito il Commissario della FIGC Roberto Fabbricini ...

Chi è Roberto Fabbricini - il nuovo capo del calcio Italiano : "Dobbiamo riallacciare il discorso di amore tra la Nazionale e il Paese, dando subito alcune indicazioni e certezze". Trovare un nuovo allenatore per la Nazionale, dopo la bruciante mancata qualifica ai mondiali di Russia 2018, è la prima missione di Roberto Fabbricini, nominato commissario straordinario della Figc dopo una vita al Coni, del quale era segretario generale da cinque anni. "Ci sono tantissime cose da ...

Italia-nuovo ct - Fabbricini allarga le candidature : “Non solo i nomi che si sentono. Contatti già avviati…” : Italia-nuovo ct, Fabbricini allarga le candidature: “Non solo i nomi che si sentono. Contatti già avviati…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Italia-nuovo CT- Intervistato ai microfoni di “Tgcom24″, il nuovo commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda la ...

Calcio - Antonio Conte dice no all’Italia : “Ho un contratto con il Chelsea”. Roberto Mancini in pole position - Fabbricini : “Costacurta ha avviato i contatti” : Antonio Conte non sarà il nuovo CT dell’Italia. Un ritorno sulla panchina azzurra non è nei piani del pugliese che ha così dichiarato durante la conferenza stampa che precede l’incontro nel weekend: “Ho ancora 18 mesi di contratto con il Chelsea e il mio desiderio è quello di rispettarlo. Costacurta è un mio amico, abbiamo giocato insieme nella Nazionale del 1994. Forse si è dimenticato che ho ancora 18 mesi di contratto con il ...

Italia - Fabbricini e Costacurta : “ecco i nomi per la panchina” : “Di Biagio traghettatore sulla panchina dell’Italia? È prematuro dirlo ora, è un’ipotesi, ma non abbiamo ancora parlato con nessuno. Provvederemo a trovare una soluzione e ci aiuterà Costacurta”. Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc nominato dalla giunta del Coni ha parlato così ai microfoni di Sky: “Da Conte a Mancini, fino ad Ancelotti o Ranieri. Ma è tutto un discorso da affrontare. Nessuno è ...