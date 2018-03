superguidatv

: Isola Memerabile, vince ilMenestrelloh la prima sfida #isola #isolamemerabile @ilMenestrelloh @Lucignolo1973… - SuperGuidaTV : Isola Memerabile, vince ilMenestrelloh la prima sfida #isola #isolamemerabile @ilMenestrelloh @Lucignolo1973… - _Pellegrino : @sergiomarcoc @trash_italiano @IsolaDeiFamosi - RafD_D : RT @SuperGuidaTV: Isola MEMErabile: Il primo torneo di Meme sull’Isola dei famosi, sfida del 27 marzo 2018 @diodeglizilla @LittleLadyTerry… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Ieri vi abbiamo parlato della nuova iniziativa dell’dei Famosi circa la creazione di “Meme Memorabili” grazie alla nostra app SuperGuidaTV.dei famosi: torneo Meme Memorabili A partire dalla puntata del 27 marzo e per altre 2 puntate, 3 Infuencer per puntata sino postando sui propri profili Twitter MEME e GIF realizzati tramite l’applicazione SuperGuidaTV. Questi tweet saranno ispirati ai momenti più esilaranti e importanti della puntata condotta in diretta da Alessia Marcuzzi. I Tweet che hanno avuto maggior successo e che avranno generato il maggior numero di interazioni, decreteranno il vincitore della puntata. Nella puntata di ieri, 27 marzo 2018, arsi sono stati: Il Menestrelloh, LittleLadyTerry e Diodeglizilla. Seguiranno poi altre sfide nelle prossime puntate con altri tweet-star. Il vincitore del primo turno diA ...