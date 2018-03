Isola | giorno 65 Rosa non vuole il pesce pescato da Amaurys Gaspare parla della Morali

L'Isola cambia di nuovo giorno per infastidire la Corrida - ma si scontra con Montalbano : Non c'è pace per l 'Isola dei famosi. Questa volta non è colpa del canna-gate , ma del cambio della messa in onda... di nuovo. Dopo le festività pasquali il reality condotto da Alessia Marcuzzi non ...

Isola - giorno 60. Valeria contro Alessia Mancini : «La smetti di rompermi le scatole e te ne vai a dormire? Non risulti tanto simpatica» : Isola dei Famosi 2018 - Alessia e Valeria La presenza di Valeria Marini sull’Isola dei Famosi 2018 inizia a farsi sentire: la showgirl, in Honduras assieme ai naufraghi non come concorrente ufficiale, dice la sua su diversi personaggi ed è protagonista di una discussione con Alessia Mancini: “Non risulti tanto simpatica“, le dice lamentandosi di quella che lei stessa definisce “la sindrome del capetto”. Isola dei ...

Isola - giorno 59. Valeria Marini a Francesca Cipriani : «Chiedimi scusa». Le due provano a chiarirsi e poi si danno un bacio : Isola dei Famosi 2018 - Valeria e Francesca All’Isola dei Famosi 2018 è arrivato il tanto atteso chiarimento (non senza qualche stoccata) tra Valeria Marini e Francesca Cipriani. La tensione però si fa sentire tra Franco e Simone, e anche Elena – sull’Isola che non c’è – è particolarmente agguerrita. Isola dei Famosi, giorno 59| Franco contro Simone Prima di dormire i naufraghi sono intorno al fuoco, tranne Simone ...

Isola - giorno 58. Francesca Cipriani imita Valeria Marini. Simone : «Non ho nominato Jonathan perchè non è degno della mia nomination» : Isola dei Famosi 2018 - Francesca Cipriani Dopo la nona puntata dell’Isola dei Famosi 2018 (clicca qui per sapere cosa è successo) i naufraghi tornano alla base, accompagnati da Valeria Marini che sarà la governante della settimana. Francesca, Simone e Franco hanno modo di commentare la nomination ricevuta: sono proprio i due maschietti i più risentiti. Isola dei Famosi, giorno 58| Valeria Marini sbarca su Playa Dos Alessia Mancini (la ...

“È successo al matrimonio - giuro”. Stefano De Martino - sei serio? Indietro il nastro al gran giorno con Belen. Voi direte che non è possibile - che l’inviato dell’Isola dei Famosi sta scherzando. E invece no : tutto vero (amarezza) : “Quando a lungo andare scopri che il carattere di uno non si sposa con quello dell’altro è meglio separarsi”. Parola di Stefano De Martino, che così ha fatto. Con Belen naturalmente, la sua ex moglie e madre di Santiago, che l’inviato dell’Isola dei Famosi non vede l’ora di riabbracciare dopo due mesi e più di lontananza forzata. Il matrimonio Rodriguez-De Martino è finito da tempo. Lei ha voltato ...

Isola - giorno 53. Tutti si lamentano della Cipriani - Nino fa spazientire Alessia e Amaurys : Isola dei Famosi 2018 - Amaurys Giornata di pioggia e di umori cupi all’Isola dei Famosi 2018. Il maltempo non aiuta il gruppo, che si trova a dover fronteggiare improvvisi e continui acquazzoni trovando difficoltà anche soltanto a cucinare. Nino sembra il più sofferente, e la sua vena polemica infastidisce anche i suoi amici Alessia Mancini e Amaurys Perez. Isola dei Famosi, giorno 53 | Jonathan difende Francesca Cipriani Francesca ...

Isola - giorno 52. Marco Ferri a suo agio nelle vesti di maggiordomo. Pasta in abbondanza per tutti : Isola dei Famosi 2018 - Pasta per tutti Sull’Isola dei Famosi 2018 i naufraghi sembrano aver ritrovato la serenità: gli umori sono buoni, anche perchè la produzione ha offerto ad ogni concorrente un abbondante piatto di Pasta come risultato della prova ricompensa. Marco Ferri sembra particolarmente a suo agio nelle vesti di maggiordomo dell’Isola (è la penitenza che deve scontare in quanto Peor della settimana). Isola dei Famosi, ...

Isola - giorno 51. Jonathan in lacrime : «Forse sarò solo tutta la vita - non tutti ragionano con il cuore» : Isola dei Famosi 2018 - Jonathan All’Isola dei Famosi 2018 i naufraghi prendono le misure con la nuova spiaggia su cui devono vivere, Playa Dos, e finiscono di costruire la capanna. Jonathan continua a dirsi deluso per la nomination di Simone e scoppia addirittura a piangere sfogandosi con Bianca Atzei. Isola dei Famosi, giorno 51 | Alessia rigenerata dalla Isla Bonita Sull’Isola che non c’è Rosa Perrotta ed Elena Morali sono ...

Isola - giorno 50. Alessia e Amaurys sulla Isla Bonita decidono di dormire separati. Marco Ferri si sente solo : Isola dei Famosi 2018 - Marco Ferri Si è conclusa anche l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e i naufraghi non tornano su Playa Uva ma su Playa Dos. Ora dovranno imparare a vivere su questa nuova spiaggia, e il primo step è la costruzione di una capanna. sulla Isla Bonita Amaurys e Alessia decidono di dormire separati. Isola dei Famosi, giorno 50 | Jonathan dispiaciuto del voto di Simone Dopo la puntata i naufraghi sbarcano ...

Isola - giorno 46. Marco Ferri definisce Alessia Mancini «miss maestrina delle elementari». Jonathan lo consola : Isola dei Famosi 2018 - Marco Ferri Sull’Isola dei Famosi 2018 è il giorno della prova del Mejor e del Peor: a farne le spese è ancora una volta Francesca Cipriani, che si ritrova ad essere la Peggiore per la terza settimana consecutiva. La puntigliosità di Alessia infastidisce soprattutto Rosa e Marco. Isola dei Famosi, giorno 46 | Jonathan fa i “grattini” a Marco Franco e Simone hanno ormai interrotto i rapporti: “Con ...

Isola - giorno 45 : Francesca deve cucinare per tutti : Isola dei Famosi 2018 - Nino, Francesca e Jonathan Sull’Isola dei Famosi 2018 il clima è di nuovo sereno. Francesca deve però scontare ogni giorno una diversa punizione (è la Peor della settimana): oggi le tocca cucinare per tutti. Nadia ed Elena, sull’Isola che non c’è, vanno particolarmente d’accordo. Isola dei Famosi, giorno 45 | Bianca Atzei prepara la canna A Playa Uva i naufraghi sono attorno al fuoco: ...