Isola dei Famosi | Raz Degan attacca il programma | Inutile | vomito

Replica Isola dei Famosi del 27 marzo - nuova violenta discussione Video : Nella puntata del 27 marzo è stato eliminato un nuovo naufrago dell'# Isola dei Famosi , a rimetterci ancora una volta è stato uno degli esclusi del gruppo formato da Franco, Nino, Amaurys, Alessia e Bianca che secondo molti, facendo un gioco a tavolino delle nomination, si programma chi deve uscire. Ancora discussioni e polemiche, una vacanza su una bella Isola , sembra essere per alcuni concorrenti una gara a far notare chi fa meno davanti alle ...

FILIPPO NARDI RIDE DURANTE L'OMAGGIO A FABRIZIO FRIZZI/ Isola dei Famosi 2018 - il web non perdona! : FILIPPO NARDI è finito sotto accusa per le sue risate DURANTE L'OMAGGIO a FABRIZIO FRIZZI nella diretta di ieri dell' Isola dei Famosi ma il naufrago spiega com'è andata a Mattino5(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 14:10:00 GMT)

Isola dei Famosi choc : Francesca Cipriani ha un danno psichico : Francesca Cipriani a L’ Isola dei Famosi : la rivelazione della madre Ieri sera è andata in onda una nuova puntata dell’ Isola dei Famosi 2018. E grande protagonista è stata senza ombra di dubbio la naufraga Francesca Cipriani , che dapprima ha discusso molto animatamente con Amaurys Perez e successivamente ha incontrato suo padre. Un incontro che ha commosso un po’ tutti, Valeria Marini compresa. Ma la giovane bionda naufraga non ...

“Vomito e disgrazia”. Isola dei famosi - il post choc dell’ex naufrago : mentre il reality è in diretta tv - sui social spuntano parole pesanti : Puntata de L’ Isola dei famosi difficile quella andata in onda all’indomani della morte di Fabrizio Frizzi. “Lasciatemi fare un grande saluto a una delle persone più gentili ed educate che io abbia mai conosciuto nella mia vita, Fabrizio Frizzi”, ha detto Alessia Marcuzzi aprendo decima diretta del reality show di Canale 5. La conduttrice ha voluto ricordare il collega scomparso la notte tra il 25 e il 26 marzo a Roma, ...

Isola dei Famosi 2018 - liti e Simone eliminato/ Alessia Mancini asfalta Rosa - ma è bufera (decima puntata) : Isola dei Famosi 2018 , pagelle: Simone eliminato , Alessia Mancini asfalata Rosa Perrotta, ma finisce nella bufera per una scorrettezza nei confronti di Jonathan.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 13:35:00 GMT)

“Sono nella me***”. Isola - lo scoop che disintegra lo show. Striscia la notizia torna all’attacco del reality e stavolta inchioda uno dei naufraghi con un audio molto compromettente. Quelle parole ben scandite dicono “tutto”. Marcuzzi nel panico : Isola dei Famosi, a Striscia la notizia si torna a parlare del canna-gate. Da quando è scoppiato il caso, in pratica, non si è mai smesso di farlo. Però, stavolta , la cosa è seria. “Un audio tagliato e manipolato”, così Nadia Rinaldi, ospite di Domenica Live, aveva definito l’ audio di Striscia la notizia accusando quindi il tg satirico di Antonio Ricci di aver montato ad hoc l’ultimo capitolo del canna-gate. Secondo Striscia ci ...

Isola dei Famosi - Filippo Nardi ride durante il ricordo di Fabrizio Frizzi. E ora chiede scusa : La decima puntata dell ' Isola dei Famos i è iniziata con un lungo applauso per Fabrizio Frizzi, con la commozione di Alessia Marcuzzi e un triste pianto di Mara Venier . Anche la produzione del ...

Mara Venier piange per Fabrizio Frizzi/ La trasferta a Roma con un grande dolore (L' Isola dei famosi) : Mara Venier si commuove al ricordo di Fabrizio Frizzi . Alessia Marcuzzi svela la vera causa del suo silenzio in puntata e compie una gaffe (L'isola dei famosi 2018).(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 13:10:00 GMT)

Isola dei famosi - vergogna in diretta : il vip che ride durante il ricordo di Fabrizio Frizzi - mentre tutti piangono - : Uno schiaffo alla memoria di Fabrizio Frizzi , nel momento del cordoglio. All' Isola dei famosi scoppia il caso Filippo Nardi . L'ex naufrago , ed ex concorrente del Grande Fratello , è stato beccato ...