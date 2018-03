Isola dei Famosi | la prova Mejor potrebbe essere invalidata | ecco la presunta

Isola dei Famosi 2018 : Nino furioso - Rosa e Elena sospese/ Cipriani show! La fuga di Simone (decima puntata) : Isola dei Famosi 2018, pagelle: Francesca Cipriani conquista il titolo dei migliori della serata dopo aver siglato la pace con Valeria Marini, mentre…(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 07:02:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 | Daytime | Puntata 28 marzo 2018 | In diretta dalle ore 16 : 10 : L'Isola dei Famosi 2018 è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Alessia Marcuzzi, con la partecipazione di Mara Venier e Daniele Bossari nel ruolo di opinionisti.Oltre alla Puntata in onda ogni lunedì, in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il Daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2018 | Daytime | Puntata 28 marzo 2018 | In diretta dalle ore ...

Isola dei Famosi - top e flop della decima puntata : Show must go on. E' la legge tiranna della tv, e così dopo una giornata di stop per la morte...

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi : "Mara ha la gastroenterite" : Questa decima puntata dell 'Isola dei Famosi è stata piuttosto scoppiettante e ricca di colpi di scena. Dopo le diverse liti sfociate in diretta, la reazione inaspettata di Simone Barbato e il ritorno ...

Nominati Isola dei Famosi e il ritorno di Elena Morali e Rosa Perrotta : Chi sono i nuovi Nominati dell’Isola dei Famosi? Chi ha nominato chi? Intanto tornano in gara Rosa Perrotta e Elena Morali Francesca Cipriani, Nino Formicola e Jonathan sono i nuovi Nominati dell’Isola dei Famosi. La maggior parte del gruppo è stato compatto nel votare per la bionda showgirl mentre sono finiti al ballottaggio Nino, Jonathan […] L'articolo Nominati Isola dei Famosi e il ritorno di Elena Morali e Rosa Perrotta ...

Isola dei Famosi 2018 - Bianca Atzei è ingrassata di un chilo : Su L'Isola dei Famosi, come si sa, si dimagrisce molto e rapidamente: un sogno ad occhi aperti per chi sta guardando l'arrivo dell'imminente estate col malcelato timore, considerando anche gli abbandonanti pasti che si consumeranno nel periodo di Pasqua.Ciò premesso è da dire che, durante l'edizione in corso del reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset, però, ci sarebbe una concorrente che, non solo, non è dimagrita affatto ma ...

MARA VENIER PIANGE PER FABRIZIO FRIZZI/ La reazione del web : "Sei una donna speciale" (L'Isola dei famosi) : MARA VENIER si commuove al ricordo di FABRIZIO FRIZZI. Sui social si accodano: "Mi si stringe il cuore"; "Piango anch'io". (L'isola dei famosi 2018) (Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 01:10:00 GMT)

L'Isola dei Famosi 2018 | Puntata 27 marzo | Simone Barbato eliminato | Nominati Francesca - Jonathan e Nino : [live_placement] L'Isola dei Famosi 2018 - Puntata 27 marzo: anticipazioniprosegui la letturaL'Isola dei Famosi 2018 | Puntata 27 marzo | Simone Barbato eliminato | Nominati Francesca, Jonathan e Nino pubblicato su TVBlog.it 28 marzo 2018 01:00.

Isola dei Famosi - Nino fuori controllo : "Marcuzzi non dire così che ti tiro due schiaffi" : Gli animi all' Isola dei Famosi sono piuttosto tesi, ormai sono tutti contro tutti e questa settimana anche gli amici Nino Formicola e Alessia Mancini se ne sono dette di santa ragione. così Alessia ...

Isola dei Famosi - incidente hot per Valeria Marini : il vestito si strappa sul lato b : Valeria Marini è sicuramente stata una delle grandi protagoniste dell 'Isola dei Famosi e arrivata in studio ha raccontato cosa è stata la sua esperienza. La bellissima showgirl ha parlato dei ...

L’Isola dei Famosi – Decima puntata del 27 marzo 2018 – Fuori Simone. Al televoto Francesca - Nino e Jonathan. : Decima puntata stasera de L’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Con lei in studio Mara Venier, Daniele Bossari e la voce Fuori campo della Gialappa’s band. Inviato in Honduras Stefano De Martino. Dopo la giornata ballerina in palinsesto dal lunedì al martedì, dalla prossima settimana e per le ultime 3 puntate il reality andrà […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Decima puntata del 27 marzo 2018 – Fuori Simone. Al televoto ...

Mara Venier piange in diretta per Fabrizio Frizzi/ Video - commozione nello studio dell'Isola dei Famosi : Isola dei Famosi, Mara Venier piange per Fabrizio Frizzi Video: la nota opinionista del reality show, si commuove in diretta tv al minuto di applauso dedicato al compianto Frizzi(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 01:01:00 GMT)

Gaspare lite con Elena Morali in diretta/ "Io non ho ancora capito che lavoro fa" (Isola dei famosi 2018) : Gaspare, al secolo Nino Formicola, è un passo dalla finale dell'Isola dei famosi 2018. Ma secondo Rosa Perrotta ed Elena Morali il comico ha giocato sporco...(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 00:42:00 GMT)

Marco Ferri accusa Alessia Mancini e Amaurys all’Isola dei Famosi : Alessia Mancini e Amaurys accusati da Marco Ferri all’Isola Marco Ferri ha fatto stasera il suo ingresso nello studio dell’Isola dei Famosi, e intervistato dalla Marcuzzi ha rivolto delle pesanti accuse a Alessia Mancini, Amaurys e il loro gruppo. Dopo aver mostrato il best dell’ex naufraga con le immagini più belle della sua avventura honduregna, la bionda conduttrice ha affermato che inizialmente aveva visto Ferri molto ...