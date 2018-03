Isola dei Famosi | Elena non saluta Alessia | Mi sputerebbe addosso

Isola dei Famosi - la mamma di Francesca Cipriani : "Mia figlia ha avuto un danno psichico" : La mamma di Francesca Cipriani, Rita De Michele, intervistata dal settimanale Nuovo Tv, ha parlato di un difficile momento che la figlia ha dovuto subire dopo essersi sottoposta, circa otto anni fa, a un intervento chirurgico ai glutei. Ha preso i suoi risparmi e si è messa in mano a un chirurgo che l’ha rovinata: ha cercato di metterle le protesi sotto il muscolo ma non c’è riuscito e gliel’ha lacerato. Allora, ha deciso di inserirle ...

“Alessia Mancini l’ha detto a bassa voce”. Ma ora è venuto fuori. La Palapa non era collegata in quel momento con lo studio dell’Isola dei Famosi e la naufraga ne ha approfittato. Peccato che le telecamere abbiano ripreso tutto… : Isola dei Famosi, che puntata la decima! Giusto un breve riassunto per chi si fosse perso l’ultima diretta: è uscito dal reality Simone Barbato, in nomination sono finiti Francesca Cipriani, Nino Formicola e Jonathan Kashanian e Rosa Perrotta ed Elena Morali sono sospese. Nel senso che solo il pubblico, tramite un televoto, deciderà chi delle due può rientrare a pieno titolo in gioco. In mezzo alla puntata, che è cominciata con un ...

Barbara D'Urso - il sospetto su Craig Warwick : si dà malato a Domenica live - ricompare all'Isola dei famosi : Si allungano i sospetti sull'ex naufrago dell'Isola dei famosi Craig Warwick, troppo malato per partecipare alla macchina della verità sul cannagate a Domenica live e stranamente ricomparso sanissimo ...

FILIPPO NARDI RIDE DURANTE L'OMAGGIO A FABRIZIO FRIZZI/ Isola dei Famosi 2018 : "Nessuna scusa servirà" : FILIPPO NARDI è finito sotto accusa per le sue risate DURANTE L'OMAGGIO a FABRIZIO FRIZZI nella diretta di ieri dell'Isola dei Famosi ma il naufrago spiega com'è andata a Mattino5(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 17:38:00 GMT)

L’Isola dei Famosi : tutti i naufraghi contro Rosa ed Elena : Rosa Perrotta e Elena Morali nella bufera all’Isola dei Famosi La puntata di ieri sera de L’Isola dei Famosi è stata davvero pregna di colpi di scena. Difatti Simone Barbato è stato clamoRosamente eliminato, mentre Rosa Perrotta e Elena Morali, dopo settimane passate nell’Isola che non c’è, sono tornate dagli altri naufraghi a Playa Dos. Un ritorno che non è stato granchè apprezzato dagli altri, soprattutto da Amaurys ...

Isola dei Famosi : Elena Morali e Rosa Perrotta rifiutano il cibo procurato da Amaurys : Isola dei Famosi, Elena Morali e Rosa Perrotta dopo lo scontro in diretta di ieri sera: le due naufraghe rifiutano il cibo pescato da Amaurys Il clima all’Isola dei Famosi, al momento, non è sicuramente tra i più distesi. A peggiorare le cose, inoltre, il rientro di Elena Morali e Rosa Perrotta. Le due ragazze, […] L'articolo Isola dei Famosi: Elena Morali e Rosa Perrotta rifiutano il cibo procurato da Amaurys proviene da Gossip e Tv.

Isola dei Famosi 2018 | Daytime | Puntata 28 marzo 2018 | In diretta : [live_placement] L'Isola dei Famosi 2018 è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Alessia Marcuzzi, con la partecipazione di Mara Venier e Daniele Bossari nel ruolo di opinionisti.Oltre alla Puntata in onda ogni lunedì, in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il Daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2018 | Daytime | Puntata 28 marzo 2018 | In ...

“Ha barato davanti a Stefano De Martino - rimasto muto” : c’è la prova. Isola dei Famosi - altra grana. E pubblico furioso con Alessia Marcuzzi : “Una farsa - era impossibile non accorgersi” : Isola dei Famosi, puntata numero 10. Puntata battuta dalla partita dell’Italia, che giocava contro l’Inghilterra a Wembley. Il reality di Alessia Marcuzzi è stato seguito da una media di 4 milioni 360 mila telespettatori, pari al 22,4% di share. Su Rai1, invece, l’amichevole di calcio è stata vista da 6 milioni 261 mila telespettatori medi, con il 23,6%. Fa niente, gli ascolti sono comunque alti, nonostante tutto. Si ...

Isola dei Famosi - Raz Degan su Instagram definisce il programma “vomito - inutile - disgrazia” : Raz Degan dice la sua sul programma che l’anno scorso l’ha visto trionfare, L’Isola dei Famosi. L’attore non risparmia un commento al vetriolo proprio mentre la trasmissione è in onda su Canale5 e in un post su Instagram la definisce: “Vomito, inutile, disgrazia”. Il tutto corredato dagli immancabili hashtag. Il post ottiene subito molti apprezzamenti e altrettanti commenti, alcuni critici nei confronti di ...

Alessia Mancini ha ‘barato’ all’Isola dei Famosi? Si accende la polemica : L’Isola: Alessia Mancini ha commesso un’irregolarità nella prova leader? Ieri sera è andata in onda la decima puntata della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. E tra litigate, sorprese e clamorose eliminazioni, c’è stata anche la consueta prova per decretare il mejor e il peor della settimana. Una sfida vinta dalla naufraga Alessia Mancini. Tuttavia nelle ultime ore si è accesa una polemica sui social, che ha già ...

Isola dei Famosi - Raz Degan attacca il programma : "Inutile - vomito" : La decima puntata dell' Isola dei Famosi è stata piuttosto movimentata, tra litigi, nomination e sorprese per i naufraghi, il pubblico ne ha viste di tutti i colori. Ma proprio durante la diretta è ...

Replica Isola dei Famosi del 27 marzo - nuova violenta discussione Video : Nella puntata del 27 marzo è stato eliminato un nuovo naufrago dell'#Isola dei Famosi, a rimetterci ancora una volta è stato uno degli esclusi del gruppo formato da Franco, Nino, Amaurys, Alessia e Bianca che secondo molti, facendo un gioco a tavolino delle nomination, si programma chi deve uscire. Ancora discussioni e polemiche, una vacanza su una bella Isola, sembra essere per alcuni concorrenti una gara a far notare chi fa meno davanti alle ...