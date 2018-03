Isis | arrestato 23enne italo-marocchino

Blitz antiterrorismo - arrestato italo-marocchino militante Isis. Perquisizioni in tutta Italia : 'Partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico'. E' l'accusa nei confronti di un italo-marocchino arrestato questa mattina a Torino dalla Polizia al termine di un'indagine del ...

Arrestato italo-marocchino militante Isis : "Partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico". E' l'accusa nei confronti di un italo-marocchino Arrestato questa mattina dalla Polizia al termine di un'indagine dell'Antiterrorismo coordinata dalla procura di Torino. Si tratta di Elmahdi Halili, 23enne autore del primo testo di propaganda dell'Isis in italiano.Nei confronti di Halili il gip del tribunale di Torino ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere al ...

Terrorismo - indottrinava i bimbi sul martirio : «Sgozzate i miscredenti». Arrestato a Foggia italiano affiliato all'Isis : indottrinava i bambini sul martirio durante le lezioni di religione che teneva due volte a settimana nell'associazione culturale islamica «Al Dawa» di Foggia, di cui era presidente....

