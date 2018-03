Isco dopo Argentina | messaggio a Mondiali

Spagna : Isco - lo sfogo dopo l'impresa : "In Nazionale sento fiducia - al Real Madrid no" : Isco ha "matato" l'Argentina. Non da solo eh! Ma i tre gol e lo show che ha offerto nel suo Bernabeu fa impazzire la Spagna intera . E soprattutto incantano il c.t. Lopetegui che, da quando siede ...

Rita Dalla Chiesa dopo la morte di Frizzi 'Non riesco a dormire. Dovrei scrivere ma preferIsco tenermi tutto dentro' - TV/Radio - Spettacoli : Rita Dalla Chiesa , che fino a ieri sera aveva preferito chiudersi nel riserbo della tragedia, stanotte ha condiviso il dolore con i fan che da sempre la seguono via social. 'Non riesco a dormire. Ma ...

FinIscono con l'auto dentro scarpata - anziani coniugi trovati e salvati dopo diverse ore : Teramo - Sono salvi grazie al figlio, che allarmato dal mancato rientro dei genitori, ha deciso di percorrere la strada che i due avrebbero dovuto fare per rientrare a casa, è stato cosi che l'uomo ha rinvenuto l'auto che si era capovolta in una scarpata, i due anziani erano a bordo feriti ma salvi, ma impossibilitati ad uscire dall'abitacolo. L'uomo ha subito allertato i soccorsi, che giunti sul posto hanno dovuto ...

Perché Napolitano dopo il suo dIscorso ha subito sospeso la seduta per l'elezione del Presidente del Senato : dopo i primi adempimenti, tra i quali la comunicazione all'aula della nomina a senatrice a vita di Luciana Segre, accolta da un lungo applauso, Giorgio Napolitano ha sospeso la seduta per la riunione della giunta provvisoria per la verifiche dei poteri relativamente ai 23 Senatori subentranti. La procedura per la prima votazione prenderà il via alla ripresa dei lavori.La giunta deve proclamare l'elezione di 23 Senatori che subentrano a ...

Carlo De Benedetti - dopo il fIsco arrivano nuovi guai con l'Inps : Prima le tasse non pagate che hanno affondato i bilanci del 2017. Adesso i sospetti di una truffa all' Inps sul prepensionamento dei dirigenti. Non sono certo giorni facili in casa De Benedetti. Il ...

Mercati - tecnologici sotto pressione dopo misure G20 sul fIsco : "È urgentemente necessaria una risposta globale alle sfide fiscali sollevate dall'economia digitale. Le norme attuali portano a carenze fiscali in Paesi in cui le multinazionali conducono attività ...

John Kennedy legge il dIscorso di Dallas mai letto : la sua voce ricostruita al computer dopo 55 anni : Kennedy attribuisce fra l'altro alla sua generazione il compito di essere 'sentinelle sui muri del mondo libero'.

Burgez : 'Le italiane preferIscono il moroso' - la replica dopo le polemiche Video : Un annuncio di lavoro che ha scatenato la discussione sul web. La catena di fast food Burgez ha condiviso sulla pagina social un post attraverso il quale riferiva di cercare una cameriera per il punto vendita di via Savona. Ad accendere il dibattito social il passaggio in cui viene spiegato il perché la maggior parte delle impiegate sono filippine. ‘Le italiane il sabato hanno il moroso, il mercoledì hanno la palestra e la domenica la ...

Burgez : 'Le italiane preferIscono il moroso' - la replica dopo le polemiche : Un annuncio di lavoro che ha scatenato la discussione sul web. La catena di fast food Burgez ha condiviso sulla pagina social un post attraverso il quale riferiva di cercare una cameriera per il punto vendita di via Savona. Ad accendere il dibattito social il passaggio in cui viene spiegato il perché la maggior parte delle impiegate sono filippine. ‘Le italiane il sabato hanno il moroso, il mercoledì hanno la palestra e la domenica la ...

Annalisa in Svizzera dopo il dIsco d’oro per Bye Bye : come partecipare allo showcase : Annalisa in Svizzera raccoglie i fan elvetici e non per uno showcase in programma il 28 marzo. La novità arriva dopo l'annuncio del disco d'oro per Bye Bye, quello nel quale è contenuto il brano Il mondo prima di te con il quale ha raggiunto il terzo posto al Festival di Sanremo 2018. Per tutti coloro che volessero partecipare allo showcase di Annalisa per la tv Svizzera, è aperta la possibilità di vincere i biglietti semplicemente ...

Il Pd genovese dopo la direzione nazionale : 'Giusto stare all'opposizione'. Gli orlandiani : 'Ora serve dIscontinuità' : Il segretario del Pd Alberto Pandolfo ammette di non aver sentito in streaming tutta la direzione nazionale di oggi. Dal giorno successivo alla sconfitta il segretario del Pd si divide tra il ruolo ...

Non abbiamo armi di Ermal Meta è DIsco d’Oro : un nuovo traguardo dopo Sanremo 2018 : Non abbiamo armi di Ermal Meta è Disco d'Oro. Il traguardo della certificazione era atteso già a qualche giorno dal rilascio dell'album, visto il seguito sempre crescente di fan che l'artista di Fiera ha chiamato a sé con una qualità musicale di cui si sentiva la mancanza. Il nuovo album di Ermal Meta, appena certificato Disco d'Oro, è arrivato sul mercato Discografico il 9 febbraio scorso. Il Disco contiene anche il brano Non mi avete fatto ...

Milan - Gattuso sprona la squadra dopo la sconfitta : dIscorso pre-allenamento : Secondo Sky Sport , prima della seduta d'allenamento odierna sostenuta a Milanello Rino Gattuso ha riunito la propria squadra per spronarla post K.O. contro l'Arsenal. Tanti i volti cupi stamani nel centro ...

Puglia e Basilicata - “dopo vittoria M5s code ai Caf per reddito cittadinanza”. Sindacati smentIscono : “Casi isolati” : A quattro giorni dalla vittoria del Movimento 5 stelle alle elezioni politiche, in Puglia e Basilicata è iniziata la corsa ai Caf locali e agli assessorati per chiedere i moduli per il reddito di cittadinanza che fa parte del programma elettorale grillino. La notizia è stata riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno, confermata da almeno un sindaco e da un sindacalista, ma smentita dalla consulta nazionale dei Caf, che parla di casi ...