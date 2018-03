Investire in arte? È sexy e smart

vanityfair

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Tanta testa, poca pancia: il mercato dell’contemporanea richiede allenamento serio. Non basta un clic alla bitcoin. Già per orientarsi tra i vari generi serve predisposizione: l’di oggi non si limita a pittura e scultura, ma include fotografia, design a tiratura limitata, installazioni, video e performance (sì, si possono acquistare sul mercato persino i brevetti artistici, per ora in Italia il settore è super di nicchia). I processi di compravendita hanno logiche ben diverse dai normali investimenti in Borsa: qui il dividendo massimo sta nel piacere dell’acquisto (e se è un buon affare tanto meglio). L’azzardo non paga, servono studio e passione. «I collezionisti italiani sono prudenti, preparati. Amano il Made in Italy, in particolare l’Povera e la Pittura Analitica», spiega Nicola Maggi, storico e critico d’, fondatore di CollezionedaTiffany.com, piattaforma ...