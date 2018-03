leggioggi

: Invalidità civile: cosa fare se il verbale della Commissione Medica è negativo - - LeggiOggi_it : Invalidità civile: cosa fare se il verbale della Commissione Medica è negativo - -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Come tutelarsi in caso di? Prima di dare una risposta all’interrogativo, diamo una definizione di. L’consiste in minorazioni congenite o acquisite non solo permanenti, ma anche a carattere progressivo. È necessario che tali minorazioni provochino una riduzione permanentecapacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo o, nel caso di soggetti minorenni, che abbiano permanenti difficoltà nello svolgere i compiti e le funzioni proprieloro età. Capita spesso che tali minorazioni non vengano riconosciute o, addirittura, venga riconosciuta una percentuale dimolto bassa. In questi casi ilcon cui lanega o riconosce l’è suscettibile di contestazione. Resta aggiornato con il nostro speciale Legge 104 Come deve tutelarsi il cittadino? Il primo passo ...