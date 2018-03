Inter | Suning ufficializza l' addio di Sabatini e Capello

Ultim'ora Inter : Sabatini contro Suning - ecco cosa sta succedendo Video : Luciano Spalletti prepara la gara Interna contro il Verona, che andra' in scena sabato 31 marzo alle ore 15:00. L'Inter in queste ore riabbraccia i croati Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, di ritorno dall'impegno con la nazionale. Una sfida da non sbagliare per i nerazzurri, se vorranno difendere il quarto posto per la Champions League. Nonostante la squadra è tornata alla vittoria, in societa' non si respira aria di serenita', anzi, in questi ...