Inter | rescissione consensuale con Sabatini | tutti i motivi

(Di mercoledì 28 marzo 2018)con. La notizia era circolata già da qualche ora ma adesso è stato tutto definito,lascia l’, definita ladel contratto. Tanti idella rottura, dai risultati, dal mercato alla poca autonomia, rapporto ormai freddo con Suning ed addio inevitabile. I nerazzurri sono in corsa per la qualificazione in Champions League, l’obiettivo sembrava scontato dopo l’avvio di stagione mentre adesso è in dubbio dopo alcune prestazioni negative. Sono arrivati calciatori che non hanno inciso dal punto di vista tecnico, errori che in questo momento l’non può permettersi e che hanno portato al divorzio con. L'articoloconsembra essere il primo su CalcioWeb.