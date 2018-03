Inter | Rafinha ha deciso | ecco quale sarà il suo futuro

Inter - ecco il piano per tenere Rafinha : Inter: pronto il piano per tenere Rafinha . Secondo il Corriere dello Sport , il club nerazzurro non riscatterà il centrocampista brasiliano a giugno, ma poi lo tratterà al ribasso col Barcellona per scendere sotto i 30 milioni di euro, facendo leva sulla volontà del ...

L'Inter vuole riscattare Rafinha - arriva la sorprendente risposta del Barcellona Video : Uno dei giocatori che maggiormente ha acceso la luce all'#Inter nelle ultime partite è sicuramente il fantasista brasiliano, #Rafinha Alcantara. Il giocatore ha esordito dal primo minuto contro il Benevento ed è stato riproposto anche contro il Napoli e contro la Sampdoria dall'inizio, dimostrando di aver completamente superato il problema al ginocchio, che lo aveva tenuto lontano dai campi di gioco per un anno. Non è un caso che il suo impiego ...

ESPN Spagna : l'Inter vuole Rafinha ma con lo sconto - il Barcellona : 'Non meno di 30 milioni' : Si è inserito in modo graduale nel gioco dell'Inter, di cui adesso sembra una componente imprescindibile. Rafael Alcantara, meglio conosciuto come Rafinha, ha saputo conquistare un posto da titolare ...

L’Inter vuole trattenere Rafinha ma chiede lo sconto al Barcellona : L’Inter vuole trattenere Rafinha ma chiede lo sconto al Barcellona L’Inter vuole tenersi stretto Rafinha. Rafinha, fino a prova contraria, amerebbe restare all’Inter anche la prossima stagione (e quelle successive), ma di sicuro accetterrebbe -come no- di rientrare alla base blaugrana. Il Barcellona però non ha, non avrebbe, un progetto tecnico che preveda la stretta […]

L'Inter vuol tenere Rafinha - ma chiede lo sconto. Il Barcellona accetta? : La rivelazione di Espn Spagna: ora il riscatto è fissato in 38 milioni. Le strategie dei due club, la volontà del giocatore

Serie A/ Rafinha ispira - l'Inter domina. La Spal riapre il campionato - Balotelli merita l'azzurro! : Il punto sulla ventinovesima giornata di Serie A: ALFREDO MARIOTTI analizza le sfide del turno. Un grande Icardi ne fa quattro alla Sampdoria e l'Inter vola, vincono anche Roma e Milan(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 07:00:00 GMT)

PAGELLE/ Inter-Napoli (0-0) : dubbi su Rafinha. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 28^ giornata) : PAGELLE Inter Napoli: Fantacalcio, i voti del big match di San Siro in Serie A (28^ giornata). Pareggio che è più importante per i nerazzurri, azzurri superati in classifica dalla Juventus.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 09:39:00 GMT)

Inter-Napoli - dalle 20.45 La Diretta Spalletti sceglie Rafinha - Sarri si affida ai titolarissimi : Va in scena nel posticipo della domenica sera il big match della 28esima giornata di Serie A: a San Siro l'Inter di Luciano Spalletti ospita il Napoli di Maurizio Sarri in una partita fondamentale per ...

Inter - Rafinha e Borja Valero recuperati per il big match contro il Napoli : Domenica l'Inter di Luciano Spalletti cercherà di continuare la propria marcia per agguantare un posto nella prossima Champions League. Per farlo dovrà battere un Napoli ferito dal 4-2 patito al San ...

Probabili formazioni / Inter Benevento : Rafinha in copertina. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Benevento: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Rafinha verso la prima da titolare, Spalletti dovrebbe recuperare anche Icardi(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 17:23:00 GMT)

Rafinha : 'Mi manda Messi - voglio restare all'Inter anche l'anno prossimo' : Avete vinto 4 Mondiali, rappresentate il calcio nel mondo. anche i giovani talenti non mancano. Credevo che Pinamonti avesse 20 e passa anni, poi ho scoperto che ne ha 18...'. Sul derby col Milan del ...

Rafinha : 'Inter - Messi mi ha detto quanto vali' : La sfida contro il Milan è al livello di Real Madrid-Barcellona o River-Boca, ne parla tutto il mondo. Voglio l'Inter, ora il fatto che io sia riscattato dipende dal club". 24 febbraio 2018 Diventa ...

Inter - Rafinha : 'Mi manda Messi - voglio restare qui a lungo' : Una gara molto sentita anche da uno degli ultimi arrivati: "E' una sfida di cui si parla in tutto il mondo, vale come Barcellona-Real Madrid o River-Boca. Vittoria nel derby o certezza di andare in ...

Inter - Rafinha ha le idee molto chiare : “messaggi” a Spalletti e le intenzioni future : L’ultimo arrivato in casa Inter scalpita. Parliamo ovviamente di Rafinha, calciatore giunto alla corte di Spalletti dal Barcellona, reduce da un lungo stop per infortunio. Il ragazzo adesso si sente pronto a giocare con un minutaggio superiore, magari dall’inizio e non più subentrando dalla panchina. “Ora sto bene, sto trovando il giusto ritmo. Sono contento della mia condizione e mi sto adattando al vostro calcio – ha rivelato alla ...