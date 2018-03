Inter | passi avanti per Bernard

Brescia - petizione contro cacciatori in classe : “Ipocrisia. Miur Intervenga”. Il sindaco : “Caccia è una passione locale” : È polemica sulle lezioni di caccia promosse dal Consorzio armaioli italiani alla scuola primaria di Gardone Valtrompia, in provincia di Brescia. La notizia dell’ingresso dei cacciatori in classe ha scatenato gli animalisti ma non solo. E se a Gardone – assicura il sindaco Pierangelo Lancelotti – non ci sono state polemiche, in rete in molti si sono mossi firmando una petizione online che chiede al ministero dell’Istruzione e agli assessori ...

Porsche Club Interseries - la passione si riaccende a Vallelunga : ROMA - La passione Porsche si riaccende il 10 marzo al Taruffi di Vallelunga . Come nel 2017, anche quest'anno lo storico autodromo romano ospita la prima tappa delle Porsche Club Interseries , ...

“Sono loro”. Notte di passione tra naufraghi impegnati - Eva Henger sa tutto. Interrogata da Signorini - che pochi giorni fa ha sganciato il gossip bomba sull’Isola dei Famosi - la ex diva hard vuota il sacco. E il cerchio si stringe (parecchio) : Solo qualche settimana fa Alfonso Signorini lanciava una bomba. Questa: L’Isola dei Famosi è anche l’isola dei cornuti”. Poi, sempre il direttore del settimanale Chi, svelava un retroscena che ha fatto subito il giro della rete e dei media: “Tra i tanti scandali che hanno colpito questa edizione dell’Isola dei Famosi ce n’è uno che non è ancora saltato fuori. Pare che tra due naufraghi, occupatissimi sentimentalmente in ...

Milan - Suso/ “Gattuso è passione - il derby mi esalta - ho detto no all’Inter in estate” : Milan, parla Suso: “Gattuso è passione, il derby mi esalta, ho detto no all’Inter in estate”. Intervista rilasciata dall’esterno d’attacco spagnolo in vista della stracittadina di domani(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 09:59:00 GMT)

Milan - Suso : 'Ho detto no all'Inter. Gattuso trasmesse passione' : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'esterno offensivo spagnolo presenta il derby di domenica sera: "A me se l'Inter va in crisi non interessa, ma se vinceremo sarà bellissimo: avremmo una ...

Sicilia : Fava (Cento Passi) - Regione Intervenga a garanzia disabili : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - "Dal Governo regionale ci aspettiamo che non si limiti alla solita presa d'atto ma intervenga concretamente per la garanzia dei diritti dei cittadini con disabilità". Così il deputato regionale di Cento Passi Claudio Fava commenta lo sperpero d risorse pubbliche destin

Intervista di Antonella Quaglia a Giuseppe Lago : “La Fuoriuscita” - psicoterapia e passione per la narrazione : “La psicoterapia che vale è quella democratica, dove il paziente è un contraente con pari dignità e può scegliere e diventare ciò che egli vuole. Lo psicoterapeuta si limita a ricordargli i suoi limiti e non solo ma anche le sue risorse, affinché la scelta del paziente sia più adeguata ed efficace.” ? Giuseppe Lago […]

“Il motorsport elettrico? Interessante ma non appassiona”. Parola della pilota Cerruti : Dopo la Formula E, anche il motociclismo si riscopre ‘pulito’ e scende in pista con un campionato elettrico. Il suo nome è “Fim Enel Moto-e World Cup” e prenderà il via a partire dal 2019, grazie anche alla collaborazione tra Enel ed Energica (azienda italiana leader nella produzione di moto elettriche dalle grandi prestazioni e di grande qualità). Con potenze superiori ai 100kw le 18 Energica che ...

Inter - Muraro durissimo con Icardi : 'Non è un leader - è un capitano passivo' Video : All'#Inter era stato soprannominato 'Jair bianco'. Carletto Muraro è tra quei giocatori che hanno lasciato il segno, protagonista del nuovo corso che alla fine degli anni '70 portò la squadra, nell'arco di un triennio, a vincere il dodicesimo scudetto [Video]. Con la maglia nerazzurra ha vinto, oltre al citato titolo tricolore, anche una Coppa Italia: per lui complessive 193 partite tra campionato, coppe europee e Coppa Italia ed un totale di 55 ...

