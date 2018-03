Inter | obiettivo quota 60 000 a San Siro per il match con il Verona

Materazzi ha fiducia nell'Inter : 'Obiettivo Champions League. Icardi? E' un ' : Continua l'ex campione del mondo: 'Ci sono state partite non buone, però hanno ripreso la situazione, vuol dire che hai in mano la situazione. Il problema è quando, domenica dopo domenica va sempre ...

Inter-Napoli 0-0 | La diretta Titolari con l'obiettivo di vincere : Va in scena nel posticipo della domenica sera il big match della 28esima giornata di Serie A: a San Siro l'Inter di Luciano Spalletti ospita il Napoli di Maurizio Sarri in una partita...

Inter-Napoli | Diretta dalle 20.45 L'unico obiettivo è vincere : Va in scena nel posticipo della domenica sera il big match della 28esima giornata di Serie A: a San Siro l'Inter di Luciano Spalletti ospita il Napoli di Maurizio Sarri in una partita...

Sandro all’Inter?/ Dal Benevento il prossimo obiettivo di calciomercato dei nerazzurri : Sandro all’Inter? Del Benevento il prossimo obiettivo di calciomercato dei nerazzurri. La compagine di corso Vittorio Emanuele starebbe pensando al centrocampista(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 14:17:00 GMT)

Inter - Antonello : 'Icardi è il futuro del club. Obiettivo Champions e un nuovo San Siro' : Alessandro Antonello, amministratore delegato della società, ha invece raccontato in un'Intervista a Sky Sport di una società molto presente: "Queste cose più che infastidire fanno sorridere, ciò che ...

Inter - Mancini ti vuole soffiare un obiettivo : Secondo Sky Sport , lo Zenit sta provando a soffiare Nicolas Gaitan all'Inter. Mancini lo vuole con sé in Russia, trattativa avanzata con l'Atletico Madrid.

Icardi tranquillizza l’Inter : “Obiettivo 100 gol” : Icardi tranquillizza l’Inter: “Obiettivo 100 gol” Icardi tranquillizza l’Inter: “Obiettivo 100 gol” Continua a leggere L'articolo Icardi tranquillizza l’Inter: “Obiettivo 100 gol” sembra essere il primo su NewsGo.

Icardi allontana le voci sul suo addio all'Inter? Obiettivo 100 gol in Serie A : Mauro Icardi sta vivendo un periodo di appannamento anche se i suoi compagni di squadra non gli sono d'aiuto. L' Inter , comunque, nonostante le critiche si trova al quarto posto a soli due punti di ...

Inter - Icardi - da Instagram un segnale confortante : obiettivo 100 gol : Il web è così. Tutto cambia nell'arco di una notte, talvolta anche di qualche minuto. I tifosi Interisti sono rimasti nell'ansia di capire il destino di Mauro Icardi per diverse ore, al calar del sole.

Il Milan ringhia per la terza volta : obiettivo rimontare l’Inter : Rino Gattuso fa sul serio. Il duro lavoro paga e arriva la prima grande soddisfazione: battere la Lazio. E’ il

Inter - obiettivo Champions : ora o mai più : Inter, obiettivo Champions: ora o mai più Mese cruciale per il destino dell’Inter. I nerazzurri inseguono un posto in Champions League, ma gli ultimi risultati sembrano aver messo a rischio l’obiettivo stagionale. Per Spalletti è arrivato il momento della verità: ora o mai più. Nelle prossime cinque gare l’Inter dovrà vedersela infatti con Spal, Crotone, […] L'articolo Inter, obiettivo Champions: ora o mai più sembra ...

Calciomercato Inter/ News - Papà Rafinha : "Obiettivo giocare con continuità" (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: Mazinho, il padre di Rafinha, parla dell'idea di lasciare il Barcellona per poter giocare con più continuità.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 11:49:00 GMT)

Calciomercato 2018 gennaio - i nomi caldi. Stesso obiettivo per Inter e Roma : Milano, 20 gennaio 2018 - Il campionato è pronto a ripartire dopo le due settimane di sosta, ma le compagini di Serie A sono concentrate pure sul Calciomercato . L' Inter, archiviato l'affare Rafinha ...

Serie A - Inter; Spalletti : ”Stiamo lavorando per raggiungere l’obiettivo di arrivare in Champions League” : Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match contro la Roma, valido per la ventunesima giornata di campionato. Ritorna il campionato e ritorna la conferenza di vigilia di Luciano Spalletti dall’Inter Media House del Centro Sportivo Suning. Domani sera a San Siro arriva la Roma: “Mi aspetto una partita in cui loro verranno a pressarci alto, nella nostra metà campo. Le ...