Inter in lutto | è morto lo storico osservatore Pierluigi Casiraghi

Morto Pierluigi Casiraghi : è lutto per la società Inter : Storico membro del settore giovanile dell'Inter e dal suo ingresso nella società neroazzurra nel 2000 grande scopritore di talenti per il club. Con un comunicato pubblicato sul sito Internet, l'Inter ...

Se ne va a 99 anni 'l'ultimo partigiano'. Un'Intera città in lutto : Un altro testimone di importanza assoluta lascia questo mondo, ma il suo insegnamento resterà per sempre.

Morte Astori - calcio a lutto : rinviata l’Intera giornata di Serie A : Morte Astori: rinviata l’intera giornata di Serie A. La notizia che ha sconvolto il calcio italiano ha inevitabilmente e giustamente condizionato il campionato. La giornata non andrà in scena, anche a seguito della richiesta del presidente dell’Aic Tommasi. Dopo il rinvio della gara tra Udinese e Fiorentina, e quello dell’incontro di Marassi tra Genoa e Cagliari di mezzogiorno, la Lega Serie A ha deciso di annullare tutta la ...

Inter con il lutto al braccio : MILANO, 28 FEB - I giocatori dell'Inter, nel derby di domenica sera, scenderanno in campo con il lutto al braccio per ricordare Gian Marco Moratti, il petroliere con l'Inter nel cuore, scomparso l'...

Addio a Moratti : nel derby l'Inter con il lutto al braccio - ci sarà anche : Tante personalità del mondo della politica, dello Sport, dell'imprenditoria, hanno voluto salutare colui che sarà ricordato come il 'grande petroliere'.

“Sono felice”. Lutto nel mondo dello sport. Rilascia un’Intervista tv e muore. Mentre parlava con il giornalista - dopo quella vittoria durissima - era molto provato. Nessuno si sarebbe aspettato quell’epilogo tragico a soli 31 anni : Lutto nel mondo dello sport. Un boxeur britannico, Scott Westgarth è morto a soli 31 anni. Sabato 24 febbraio 2018 ha combattuto il suo ultimo incontro a Doncaster, battendo ai punti Dec Spelman. Si trattava in un match per le eliminatorie del titolo inglese dei medio massimi. L’incontro è stato dei più duri – 10 riprese – e sia Westgarth che il suo avversario Spelman sono andati al tappeto. A fine incontro il ragazzo ha Rilasciato ...

Lutto a Milano. Morto Gian Marco Moratti fratello dell’ex patron dell’Inter : La città di Milano è in Lutto. E’ Morto a 81 anni l’imprenditore Gian Marco Moratti. Si tratta del fratello

Muore dopo l'Intervento in ospedale - è lutto nel calcio vittoriese : E' lutto nel mondo del calcio vittoriese. Santuz era infatti capitano e poi dirigente nella squadra di calcio di San Giacomo. Con la fascia al braccio aveva guidato quella juniores che poi sarebbe ...

“È morto - informate i sudditi”. Lutto nella casa reale : “Il principe non ce l’ha fatta”. L’annuncio ufficiale del palazzo che rattrista il mondo Intero. Poi quell’ultima - assurda - volontà prima di morire : “Ma quanto la odiava?” : Aveva 83 anni il principe Henrik, nato in Francia dalla regina danese Margrethe II che è morto martedì, l’ha annunciato il palazzo reale danese: “Sua Altezza reale il principe Henrik è morto il 13 febbraio alle 23:18 al castello di Fredensborg”, una residenza reale a circa 40 chilometri a nord di Copenaghen, circondato da sua moglie e dai loro due figli, secondo la dichiarazione del palazzo. Il palazzo aveva avvertito ...

Lutto per House of Cards : è morto Reg E. Cathey - ha Interpretato Freddy Hayes : E’ morto all’età di 59 anni Reg E. Cathey, l’attore statunitense entrato nel cuore di milioni di telespettatori per aver vestito i panni di Freddy Hayes nella fortunata e celebre serie televisiva House of...