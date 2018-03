Inter | è ufficiale divorzio con Sabatini E Capello litiga in Cina

Ufficiale - Sabatini lascia la Cina e l'Inter : Ora è anche Ufficiale: Walter Sabatini non è più il coordinatore dell'area tecnica di Suning . 'Suning Sports e Sabatini hanno raggiunto un accordo per la terminazione anticipata del contratto che li ...

E' ufficiale il divorzio tra Sabatini e Suning - il dt saluta anche l'Inter : Con un comunicato il colosso cinese augura buon lavoro per il futuro all'ex direttore tecnico nerazzurro

Milan-Inter - ufficiale : ecco la data di recupero del derby : Milan-Inter, ufficiale: ecco la data di recupero del derby, cresce sempre di più l’attesa per la gara tra Milan ed Inter valida per la zona Champions League, partita quindi molto importante per le prime quattro posizioni, definita la data del recupero. “Il Commissario della Lega Serie A, ad integrazione del Comunicato ufficiale n. 184 del 9 marzo 2018, dispone che la gara MILAN – INTER venga recuperata mercoledì 4 aprile 2018, con ...

Solo 56 euro : Xiaomi TV Box versione ufficiale Internazionale EU - : Al suo interno una configurazione che permette di godere di Netflix 4K, ma anche di tutte le altre piattaforme di streaming Android, con un processore Quad-core Cortex-A53, che permette di riprodurre ...

Serie A : Inter-Napoli 0-0 - Koulibaly e Skriniar sono un muro - attaccanti in giornata no - sorpasso ufficiale della Juve [FOTO] : 1/16 Marco Alpozzi/LaPresse ...

“È reato”. Isola dei famosi - quel che è successo è molto grave. Sono costretti a Intervenire gli avvocati. Il comunicato ufficiale sta circolando in queste ore : “Mi sento in dovere di prendere una ferma e netta posizione in ordine a una vicenda che, mio malgrado, mi ha visto coinvolta non appena tornata in Italia al termine dell’esperienza vissuta al programma televisivo ‘L’Isola dei famosi’. Ma andiamo con ordine – è ciò che Chiara Nasti ha scritto nel comunicato ufficiale che ha emesso dopo l’audio divulgato da Striscia la notizia, quello che contiene rivelazioni sul canna-gate – Una volta in ...

Fifa 18 WInter Upgrades : cosa sono i Ratings Refresh? Quali giocatori potrebbero ricevere l’upgrade? UFFICIALE! In arrivo oggi - venerdì 23 febbraio! : Oltre ai trasferimenti del calciomercato invernale c’è un altro aggiornamento che EA Sports in genere rilascia durante i primi mesi del nuovo anno: a febbraio infatti sarà il momento dei Winter Upgrades o, come sono stati ribattezzati lo scorso anno, dei Ratings Refresh! cosa sono i Winter Upgrade/Ratings Refresh? Come molti sapranno infatti ogni anno Electronic […] Leggi l'articolo Fifa 18 Winter Upgrades: ...

“È morto - informate i sudditi”. Lutto nella casa reale : “Il principe non ce l’ha fatta”. L’annuncio ufficiale del palazzo che rattrista il mondo Intero. Poi quell’ultima - assurda - volontà prima di morire : “Ma quanto la odiava?” : Aveva 83 anni il principe Henrik, nato in Francia dalla regina danese Margrethe II che è morto martedì, l’ha annunciato il palazzo reale danese: “Sua Altezza reale il principe Henrik è morto il 13 febbraio alle 23:18 al castello di Fredensborg”, una residenza reale a circa 40 chilometri a nord di Copenaghen, circondato da sua moglie e dai loro due figli, secondo la dichiarazione del palazzo. Il palazzo aveva avvertito ...

Inter - UFFICIALE : Joao Mario in prestito al West Ham : Inter, UFFICIALE: Joao Mario in prestito al West Ham Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, UFFICIALE Joao Mario – Era nell’aria già da ieri, adesso è arrivata anche l’ufficialità. Joao Mario saluta l’Inter e va in prestito al West Ham. IL COMUNICATO UFFICIALE Questo il comunicato diramato pochi istanti fa dal sito del club ...

Inter - UFFICIALE : Gabigol in prestito al Santos : Inter, UFFICIALE: Gabigol in prestito al Santos Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, UFFICIALE Gabigol – Gabigol era arrivato in pompa magna all’Inter nell’estate del 2016. Dopo aver trovato poco spazio in nerazzurro, il brasiliano era stato ceduto in prestito al Benfica. IL BRASILIANO TORNA IN PATRIA Oggi Gabigol torna invece ad essere ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 25 gennaio in DIRETTA : l’Inter dà l’assalto a Pastore - pronti 30 milioni. Ufficiale Gabigol al Santos. Fiorentina e Roma su Aleix Vidal : Le trattative di ieri, mercoledì 24 gennaio Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di giovedì 25 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER ...

Inter : ufficiale arrivo di Rafinha : MILANO, 22 GEN - Rafinha è un giocatore dell'Inter, lo annuncia il club nerazzurro sul proprio sito. L'Inter "detiene un'opzione per l'acquisto del giocatore per 35 milioni più 3 milioni di euro in ...

Inter - ufficiale l’arrivo di Rafinha dal Barcellona : Inter, ufficiale l’arrivo di Rafinha dal Barcellona Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Rafinha – E’ ufficiale l’acquisto di Rafinha da parte dell’Inter. Lo ha reso noto il club nerazzurro con un comunicato sul suo sito. I DETTAGLI DELL’AFFARE Rafinha Il 24enne centrocampista brasiliano arriva in prestito dal Barcellona fino ...

Inter - Rafinha ufficiale : "Voglio aiutare la squadra ad andare in Champions" : Rafinha è ufficialmente un giocatore dell'Inter. Il centrocampista brasiliano arriva dal Barcellona e ha firmato un contratto che lo legherà alla società nerazzurra fino al 30 giugno. La formula è del ...