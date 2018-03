Inside Out | trama | curiosità e recensione del film Pixar

Xbox One : iniziato il rollout di Spring Creators Update per gli Insider : Dopo Windows 10, Microsoft dà il via allo sviluppo di Spring Creators Update (nome in codice Redstone 4) anche su Xbox One, Xbox One S e Xbox One X. A partire da oggi, infatti, gli Insider iscritti al canale Alpha possono provare e testare il prossimo grande aggiornamento di Microsoft dedicato alle sue console con la prima build resa disponibile al download proprio in queste ore. Non è ancora chiaro quando verrà rilasciato al pubblico ma è ...