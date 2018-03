Inps | terme e spa gratuite per dipendenti | si parte a marzo | come fare domanda

Blastingnews

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Sono iniziati da lunedì scorso i cicli di cure termaliper il 2018. Tali cure si svolgono in strutture e alberghi convenzionati che offrono percorsi benessere e spa per i lavoratori che ne hanno bisogno. Per il 2018 la lista delle strutture alberghiere e stabilimenti termali che hanno aderito al progettoè aumentata offrendo così al lavoratore una più larga scelta. Tutte le spese, alloggio e cure, infatti saranno a carico dell’ente previdenziale, tranne quelle di viaggio. L’elenco aggiornato di tutti gli alberghi convenzionati si può consultare recandosi agli ufficio sul sito dell’ente. Cure termalicosa sono? Le cure termalisono rivolte a chi deve curarsi per malattie respiratorie (ad esempio bronchiti e asma) e per artrosi ( problemi reumatologici, urinari e vascolari). In questa categoria rientrano tutte quelle cure che prevedono l’utilizzo di fanghi, acque ...