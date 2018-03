Inghilterra-Italia | Tarkowski | pestone a Chiesa Dalla Var un giusto penalty

Ascolti TV | Martedì 27 Marzo 2018. In 6 - 2 mln per Inghilterra-Italia (23.6%) - Isola a 4 - 3 mln (22.4%). Ancora un seguito eccezionale per i ricordi di Frizzi : Isola dei Famosi Su Rai1 l’amichevole di calcio Inghilterra-Italia – in onda dalle 21.03 alle 22.55 – ha conquistato 6.261.000 spettatori pari al 23.6% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi – dalle 21.17 all’1.04 – ha raccolto davanti al video 4.360.000 spettatori pari al 22.4% di share (qui il battibecco tra Rosa ed Elena e il gruppo). Su Rai2 il triplo appuntamento con Hawai Five O ha interessato ...

Ascolti TV | Martedì 27 Marzo 2018. In 6 - 2 mln per Inghilterra-Italia (23.6%) - Isola a 4 - 3 mln (22.4%) : Isola dei Famosi Su Rai1 l’amichevole di calcio Inghilterra-Italia – in onda dalle 21.03 alle 22.55 – ha conquistato 6.261.000 spettatori pari al 23.6% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi – dalle 21.17 all’1.04 – ha raccolto davanti al video 4.360.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Rai2 il triplo appuntamento con Hawai Five O ha interessato 1.286.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 La ...

VIDEO / Italia Inghilterra (1-1) : highlights e gol. Orgoglio Insigne : meritavamo il pari (amichevole) : VIDEO Italia Inghilterra (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita amichevole. Dopo la rete di Vardy, ci pensa Immobile dal dischetto a trovare il pari a Wembley.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 10:02:00 GMT)

Le pagelle di Italia-Inghilterra : Ecco i voti degli azzurri 6 DONNARUMMA Non bello ma efficace sul primo rasoterra di Vardy, incolpevole in occasione del gol. 6 ZAPPACOSTA È il più vivace sulla destra, l'aria di casa , vedi Londra, ...

Inghilterra-Italia 1-1 - gli azzurri ritrovano gol e calcio : Roma, 28 mar. , askanews, A Wembley, nel salotto buono del calcio con il tutto esaurito come per le grandi occasioni, l'Italia conquista un importante e meritato pareggio , 1-1, in casa dell'...

Inghilterra-Italia : probabili formazioni - orario e dove vedere la partita Video : Dopo l'ultima brutta sconfitta per 2-0 contro l'Argentina che ha giocato senza Messi, l'Italia si appresta a giocare la sua seconda amichevole nel giro di 5 giorni. Questa sera, ore 21 italiane, diretta TV su Rai 1, la nostra #Nazionale sara' ospite dell'Inghilterra nella sempre suggestiva cornice di Wembley. Sulla panchina azzurra, naturalmente, ci sara' ancora Gigi Di Biagio, che è consapevole di essere allenatore ad interim ma, allo stesso ...

Inghilterra-Italia - il rutto in diretta di De Biasi (Video) : Il commento tecnico al primo tempo di Inghilterra-Italia è un rutto in diretta TV sulla Rai. Di meglio non si poteva chiedere visto come stiamo giocando. pic.twitter.com/8utuNvyqSJ— R. (@INTER291103) 27 marzo 2018 Ha sicuramente trovato un modo simpatico per farsi notare al suo secondo appuntamento con la telecronaca di una partita della Nazionale: Gianni De Biasi, che ha debuttato nel ruolo di commentatore tecnico degli Azzurri proprio ...

Inghilterra-Italia 1-1 : Insigne risponde a Vardy e strappa il pareggio su rigore : Inghilterra-Italia 1-1 , primo tempo 1-0, . MARCATORI : Vardy al 26' p.t.; Insigne al 42' s.t. INGHILTERRA , 3-5-2, : Butland; Walker, Stones , dal 28' s.t. Henderson, , Tarkowski; Trippier , dal 14' ...