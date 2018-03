: #News #Industria, su fatturato e ordini annui - CybFeed : #News #Industria, su fatturato e ordini annui - NotizieIN : Industria, su fatturato e ordini annui -

A gennaio ildell'italiana, dopo tre rialzi consecutivi, arretra, scendendo del 2,8% rispetto al mese precedente.Lo rileva l'Istat,spiegando che si tratta del ribasso più accentuato da settembre del 2016.Tuttavia su base annua il dato resta positivo, con i ricavi in crescita del 5,3%(stima corretta per effetti di calendario),sia sul mercato nazionale sia su quello estero,entrambi positivi (+4,6% e +6,3%) Anche per gli ordinativi il dato mensile è negativo (-4,5%) e quello annuo è invece positivo (+9,6%).(Di mercoledì 28 marzo 2018)