Incubo Jihad

huffingtonpost

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Non siamo immuni dal terrorismo islamico. In una intervista alla Stampa il ministro degli Interni Marco Minniti, in attesa che si faccia un nuovo governo, segnala come "la minaccia della" è oggi in Italia al massimo livello. Lo dice in relazione all'arresto dell'imam di Foggia e dopo l'attentato di Carcassonne nella vicinissima Francia. "Nessuno ha mai detto che fosse finita - dice Minniti -. Il quadro della minaccia di Isis rimane radicalmente immutato. Anzi, la caduta di Raqqa e Mosul, se da una parte fa venir meno l'elemento territoriale del Califfato, dall'altro aumenta la pericolosità dell'altra componente, quella terroristica".L'indagine di Foggia - dove è stato arrestato un imam che incitava a "rompere i crani dei miscredenti e bere il loro sangue" - ha portato alla luce in Italia uno scenario agghiacciante simile a quello di Siria e Iraq. Minniti non ...