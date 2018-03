Incidenti | Venezia | in A4 tamponamento tra tre auto | traffico congestionato | 6 km di coda

Incidenti : Venezia - riaperta A4 nel tratto San Stino e Portogruaro : Venezia, 9 mar. (AdnKronos) - Autostrada A4 riaperta alle 17,30 nel tratto compreso fra San Stino e Portogruaro in direzione Trieste dove si era verificato un incidente fra un mezzo pesante, un’auto e un furgone. Le code sono in fase di smaltimento ma il traffico è ancora molto intenso e qualche ral

Incidenti : Venezia - riaperta A4 nel tratto San Stino e Portogruaro : Venezia, 9 mar. (AdnKronos) – Autostrada A4 riaperta alle 17,30 nel tratto compreso fra San Stino e Portogruaro in direzione Trieste dove si era verificato un incidente fra un mezzo pesante, un’auto e un furgone. Le code sono in fase di smaltimento ma il traffico è ancora molto intenso e qualche rallentamento è segnalato in punti diversi dell’autostrada. L'articolo Incidenti: Venezia, riaperta A4 nel tratto San Stino e ...

Incidenti : Venezia - riaperta alle 16 la A4 tra Latisana e Portogruaro : Venezia, 8 mar. (AdnKronos) – riaperta la A4 fra Latisana e Portogruaro alle 16,00 e riaperto lo svincolo in entrata di Latisana in direzione Venezia; entrambi erano stati chiusi a causa di un incidente fra due mezzi pesanti, accaduto intorno alle 13,30. I soccorsi meccanici hanno provveduto a rimuovere i mezzi incidentati. Attualmente si registrano due chilometri di coda fra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione ...

Incidenti : Venezia - sulla A4 tamponamenti tra Tir - chiusa l’autostrada : Venezia, 8 mar. (AdnKronos) – Circolazione congestionata anche nel pomeriggio sulla A4 Trieste Venezia oggi. Dopo l’incidente di questa mattina che ha reso necessaria la chiusura, per due ore, dell’autostrada, un ulteriore tamponamento fra mezzi pesanti, accaduto nel primo pomeriggio, ha richiesto nuovamente la chiusura dell’infrastruttura nello stesso tratto Latisana e Portogruaro, sempre direzione Venezia, con uscita ...

Incidenti : Venezia - sulla Romea a Chioggia scontro tra due camion - circolazione bloccata : Venezia, 29 gen. (AdnKronos) - Alle 9.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale Romea al km 94,700 in località Valli di Chioggia per lo scontro tra due camion, di cui uno messosi di traverso su entrambe le corsie: nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre intervenute dal locale dis