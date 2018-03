Incidente Uber | i fornitori high-tech si ribellano | “i nostri sistemi funzionano”

L'Incidente di Uber non ferma Blackberry - che ha perfezionato la sua auto a guida autonoma : L’incidente di Tempe, Arizona, dove un’automobile a guida autonoma ha investito una passante, non ferma i test della canadese Blackberry, che sta perfezionando veicoli in grado di muoversi anche in caso di neve e ghiaccio. Per chi guida, le condizioni atmosferiche sono un elemento cruciale in tema di sicurezza. Le auto a guida autonoma non fanno eccezione, soprattutto quando si devono confrontare con le rigide temperature dei Paesi ...

L’intelligenza artificiale avrebbe evitato l’Incidente mortale di Uber? : In futuro il pilota automatico per auto potrà sostituire il guidatore in carne e ossa. Perciò la sfida di oggi (e domani) è insegnare alle macchine come gestire situazioni limite. Ad esempio, in caso di una collisione inevitabile (per un guasto semaforico, tecnico, o per colpa di persone che si parano improvvisamente in strada, etc.) come dovrà comportarsi L’intelligenza artificiale che controllerà il veicolo? Dare precedenza alla salvaguardia ...

Incidente Uber - Parla Velodyne : "La tragedia di Tempe non causata dal Lidar" : A pochi giorni di distanza dall'Incidente che ha visto coinvolta una Volvo XC90 autonoma di Uber a Tempe, Arizona, una delle aziende coinvolte nella vicenda rompe il silenzio ed esce allo scoperto. La Velodyne, fornitrice del Lidar della vetture sperimentale che ha travolto, uccidendola, la 49enne Elaine Herzberg, difende i suoi sensori e punta il dito sulle responsabilità dell'azienda di ride hailing."Il nostro Lidar non prende ...

Guida autonoma : i problemi sollevati dall'Incidente Uber : E invece più che mai attuali, non solo per la cronaca recente, ma soprattutto per la velocità con cui evolvono le tecnologie. L'incidente Per iniziare, vediamo cosa si sa dell' incidente . La 49enne ...

Auto a guida autonoma - i problemi etici sollevati dall’Incidente di Uber : (foto: Dllu/Wikipedia) Ci siamo, un’Auto a guida Autonoma ha ucciso un essere umano. Nulla di imprevedibile, a dire il vero: come facevamo notare nessuna tecnologia è perfetta, e se le macchine senza pilota si diffonderanno realmente gli incidenti, anche mortali, saranno inevitabili. Ma come tutte le prime volte, questa morte farà parlare. Ed è destinata probabilmente a portare alla luce alcuni nodi mai sciolti nel campo dell’intelligenza ...

Che cosa racconta il video dell’Incidente dell’auto autonoma di Uber : Il capo della polizia di Tempe, California – dove il 18 marzo scorso è avvenuto l’incidente mortale che ha causato la morte di un pedone, travolto da un’auto autonoma di Uber – aveva subito messo le mani avanti: “Probabilmente la self driving car non è responsabile di quanto avvenuto”. L’auto stava viaggiando a circa 60 chilometri orari, appena sotto il limite massimo consentito (come ha dimostrato un’immagine di Google Maps, smentendo la ...

Usa - auto Uber senza conducente investe pedone : il video dell’Incidente diffuso dalla polizia dell’Arizona : Usa, auto Uber senza conducente investe pedone: il video dell’incidente diffuso dalla polizia dell’Arizona La macchina era in modalità autonoma ma con un guidatore a bordo, che però non è riuscito a intervenire in tempo Continua a leggere

Usa - auto Uber senza conducente investe pedone : il video dell'Incidente : Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is ...

Uber - ecco il video dell’Incidente. Il tester era distratto al momento dell’impatto – VIDEO : Il VIDEO che vi proponiamo di seguito è stato diffuso dalla polizia di Tempe e getta ombra sul tester “umano” che si trovava al posto di guida della self driving car di Uber (un suv Volvo della flotta a guida autonoma del colosso di San Francisco) quando la stessa, nella notte tra domenica scorsa e lunedì, ha investito uccidendola la 49enne Elaine Herzbeg mentre attraversava a piedi con una bici una strada del sobborgo di ...

Ecco Il Video Dell’Incidente Mortale Dell’Auto Di Uber : Uber, auto senza conducente investe pedone: il Video dell’incidente Mortale rilasciato dalla polizia. Uber e l’incidente Mortale: la polizia scagiona l’auto, era impossibile evitare l’impatto. Ecco Il Video Dell’Incidente Mortale Dell’Auto Di Uber Video incidente auto guida autonoma Uber Marzo 2018 Come sicuramente avrai letto sul web o sentito al TG, negli scorsi giorni un’auto a guida […]

Uber - filmato l'Incidente mortale Il guidatore umano è nel panico Dubbi sulle responsabilità. Il video : Il buio della sera, i fari che inquadrano un pedone e le ruote di una bicicletta, il panico del guidatore. Un attimo dopo, l'impatto. La polizia ha reso pubblico il filmato dell'incidente stradale che ha visto una vettura di Uber a guida autonoma investire Segui su affaritaliani.it

Il video dell’Incidente mortale dell’auto di Uber che si guida da sola : Lo ha diffuso la polizia di Tempe e mostra gli istanti prima dell'investimento, fuori e dentro l'automobile The post Il video dell’incidente mortale dell’auto di Uber che si guida da sola appeared first on Il Post.

