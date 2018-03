INCIDENTE STRADALE Nervi-Bogliasco | scontro tra auto e corriera Atp | un morto e 5 feriti

INCIDENTE stradale/ Magnano in Riviera - schianto tra due auto e un camion : due feriti gravi (28 marzo 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 28 marzo 2018. Magnano in Riviera, schianto tra due auto e un camion: due feriti gravi, sono entrambi in pericolo di vita.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 15:20:00 GMT)

INCIDENTE stradale/ Correggio - frontale auto-pulmino : 11 feriti tra cui 5 bambini gravi (oggi 26 marzo 2018) : Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 26 marzo 2018. Correggio, auto si scontra frontalmente con un minivan, 11 feriti tra cui cinque bambini in codice rosso.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 13:50:00 GMT)

Sconfigge la leucemia ma muore in un INCIDENTE STRADALE : Amelia - a 11 anni - salva 3 persone : Amelia Wood aveva 5 anni quando le è stata diagnosticata la leucemia. Dopo due anni è stata dichiarata guarita, ma lo scorso 6 marzo è rimasta vittima di un incidente stradale ed è morta a 11 anni. I genitori hanno deciso di donare i suoi organi con i quali si salveranno 3 bambini:" Così vivrà per sempre".Continua a leggere

Justin Bieber INCIDENTE stradale/ Come sta? Grande paura per i fan : ecco cosa è accaduto : Attimi di paura per Justin Bieber: la nota popstar è stata vittima di un incidente stradale a Los Angeles. Il cantante si è scontrato con una Land Rover, ecco Come sta(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 16:17:00 GMT)

BRA - CARABINIERE MUORE IN INCIDENTE STRADALE/ Trasportavano detenuto in tribunale - grave collega : INCIDENTE STRADALE: ultime notizie di oggi, 23 marzo 2018. Borgo San Martino di Bra, auto dei Carabinieri fuori strada, morto un militare, feriti altri due colleghi ed un detenuto.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 18:54:00 GMT)

INCIDENTE stradale/ Borgo San Martino di Bra : auto dei carabinieri si ribalta - morto un militare (23 marzo) : Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 23 marzo 2018. Borgo San Martino di Bra, auto dei carabinieri fuori strada, morto un militare, feriti altri due colleghi ed un detenuto.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 17:35:00 GMT)

INCIDENTE stradale/ Trieste - auto finisce contro un palo per un colpo di sonno (oggi - 22 marzo 2018) : Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 22 marzo 2018. Trieste, auto finisce contro un palo per un colpo di sonno. Roma, tamponamento in galleria: strada chiusa e traffico bloccato(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:15:00 GMT)

INCIDENTE STRADALE nel Casertano ferito Mastella : amputato un dito : Incidente stradale per Clemente Mastella, a Dragoni, nell'Alto Casertano. E' accaduto poco fa. Il sindaco di Benevento è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Piedimonte...

