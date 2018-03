Incassa pensione madre defunta | Gdf sequestra 32 mila euro

Palermo - Incassava la pensione della madre morta da otto anni : Sequestrati beni per 32mila euro al figlio di una signora spirata nel 2010. La truffa è emersa nel corso delle pratiche di successione ereditaria

Palermo : Incassava la pensione della madre morta - sequestro beni al figlio : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) – incassava da anni la pensione della madre morta nel 2010 ma è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Palermo che su delega della Procura della Repubblica di Palermo, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso d’urgenza dal Pubblico Ministero e successivamente convalidato dal Gip del Tribunale alla stessa sede, per la somma di 32.000 euro circa, pari all’indebita percezione della ...

Torino - per 10 anni Incassa la pensione della nonna morta : truffa da 210.000 euro : Un quarantenne torinese, senza fissa occupazione e grande amante dei viaggi in Oriente, aveva “dimenticato” di comunicare la scomparsa della nonna e aveva continuato a riscuotere la sua pensione di 1800 euro mensili. È stato denunciato.Continua a leggere

"Invalido al 100%" - ma fa la spesa e lavora nei campi : in 7 anni ha Incassato 100mila euro di pensione : Per sette anni ha ricevuto una pensione di invalidità senza averne diritto, raccogliendo oltre 100mila euro. La Guardia di Finanza del gruppo di Locri lo ha scoperto però e ora dovrà rispondere di truffa...

Da 37 anni 500mila italiani Incassano una pensione : I dati dell'Inps restituiscono una fotografia del nostro sistema previdenziale molto difficile: mezzo milione di italiani riceve un assegno da prima del 1980 e salgono a 700mila considerando dal 1980 al 1982.

Incassa per anni la pensione della madre morta per un totale di 130mila euro : Continuava a percepire illecitamente la pensione dell'anziana madre di cui non aveva mai comunicato il decesso, avvenuto nel 2010. Ritirava ogni mese 2mila euro e in tutto ha Incassato 135mila euro. ...