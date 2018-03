In Shadowhunters 3×02 un doppio appuntamento svela il marchio di Simon promo 3×03

optimaitalia

: Shadowhunters 3×01 riparte da Lilith e dai segreti: Jace ucciderà Clary? (promo 3×02) - #Shadowhunters #riparte… - zazoomnews : Shadowhunters 3×01 riparte da Lilith e dai segreti: Jace ucciderà Clary? (promo 3×02) - #Shadowhunters #riparte… - zazoomblog : Shadowhunters 3×01 riparte da Lilith e dai segreti: Jace ucciderà Clary? (promo 3×02) - #Shadowhunters #riparte… - _diana87 : Shadowhunters 3×01 riparte da Lilith e dai segreti: Jace ucciderà Clary? (promo 3×02) -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Unin3x02 termina in una scoperta shock quandomostra i poteri deldi Caino che la Regina Seelie gli aveva impresso nella prèmiere di stagione.In un episodio a tinte romantiche, Jace cerca consigli per organizzare l'uscita perfetta con Clary, ma finisce a un tavolo condiviso cone Maya. L'occasione potrebbe essere quella per conoscersi bene, se non fosse che ildiventa abbastanza imbarazzante quando vengono scoperchiati alcuni vasi di Pandora:, essendo il suo migliore amico, dimostra di conoscere Clary meglio di Jace; inoltre quest'ultimo si lascia accidentalmente sfuggire di aver visto un curioso tatuaggio di Maya, lasciando intendere di aver avuto molto più di una semplice relazione platonica con la licantropa. Nessuna ripercussione per le due coppie, che rafforzano la loro unione.Fortunatamente ...